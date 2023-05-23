«Почему отвратительное образование даёте в вузах?» Лукашенко раскритиковал обучение будущих медработников

На простые вопросы четких ответов не последовало, и когда речь зашла о проблемах в образовании, министр отметил: за нашими дипломами очередь из иностранцев, которые потом успешно работают у себя на родине в Индии, Израиле. Никто с этим не спорит, это прекрасно, но мы-то живем в Беларуси.

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему отвратительное образование даете в вузах? Вы мне не ссылайтесь на иностранцев. Иностранцев вы научили лечить, а своих не надо? Почему получив хорошее, как вы сказали, образование, попав в районную, участковую или областную больницу, люди на врача не похожи? Комиссия только что и контролеры об этом говорили? Почему это происходит? Кто сопровождает их после получения медицинского образования? Вы. Вы должны ставить задачу даже не Каранику, Субботину, а их заместителям и начальникам управления здравоохранения. Вы напрямую с ними должны работать. Приглашать, учить, они должны учить, организовывать.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Товарищ Президент, у нас мониторинг, что сделано…

Александр Лукашенко:

Ладно, садись. Я не хочу тебя перед твоими подчиненными делать каким-то… Присаживайся. Все понятно.

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