Она внесена в базу «Миротворец». Что пишут 14-летней девочке сторонники киевского режима?

13 июля в 20:30. Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами поговорим о тех, кто ставит на кон все, чтобы защитить мир от распространения нацизма, а также о том, что в Донбассе тоже можно жить счастливо. В гостях специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева и писатель, эссеист, драматург, член Союза писателей ЛНР Фаина Савенкова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Фаина, если вы позволите, что вы почувствовали, когда увидели, узнали, что вы внесены на сайт, в том числе, который призывает к расправам над людьми?
Фаина Савенкова, писатель, эссеист, драматург, член Союза писателей ЛНР:
Я была очень удивлена, что такое вообще существует. То есть это абсурдно даже звучит, что данные выкладываются на сайт.
Григорий Азаренок:
Да, действительно, этот сайт курируется спецслужбой, Службой безопасности Украины, это все прекрасно знают. Поступают какие-то угрозы в мессенджерах, Telegram, TikTok?
Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:
Я скажу сразу: поступают. Пишут, угрожают. И хохлы, и другие. Что тебе пишут?
Фаина Савенкова:
Да по-разному на самом деле, разные совершенно угрозы, желают смерти. Много разных угроз поступает.
Григорий Азаренок:
Каждый день пишут о том, что застрелят, убьют, да?
Фаина Савенкова:
Не каждый день, но очень часто.
Григорий Азаренок:
Очень часто. Вот с этим встречаются дети. Фаина, слушай, а ты, вот если бы не в интернете, не в Telegram, где люди анонимные, ты-то выступаешь под своим именем, под своим именем подписываешь книжки, ничего не боишься, а если бы ты бы встретилась с таким вот персонажем вживую, который пишет тебе все гадости, понятно, что если бы это было безопасно для тебя, допустим, это был бы какой-нибудь пленный, безоружный человек, вот с той стороны, что бы ты ему сказала? Ты бы спросила, ну что я тебе сделала?
Фаина Савенкова:
Я бы узнала, почему он это вообще делает. Выслушала бы его позицию.
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