Она внесена в базу «Миротворец». Что пишут 14-летней девочке сторонники киевского режима?

13 июля в 20:30. Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами поговорим о тех, кто ставит на кон все, чтобы защитить мир от распространения нацизма, а также о том, что в Донбассе тоже можно жить счастливо. В гостях специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева и писатель, эссеист, драматург, член Союза писателей ЛНР Фаина Савенкова.

Григорий Азаренок, СТВ:

Фаина, если вы позволите, что вы почувствовали, когда увидели, узнали, что вы внесены на сайт, в том числе, который призывает к расправам над людьми?

Фаина Савенкова, писатель, эссеист, драматург, член Союза писателей ЛНР:

Я была очень удивлена, что такое вообще существует. То есть это абсурдно даже звучит, что данные выкладываются на сайт.

Григорий Азаренок:

Да, действительно, этот сайт курируется спецслужбой, Службой безопасности Украины, это все прекрасно знают. Поступают какие-то угрозы в мессенджерах, Telegram, TikTok?