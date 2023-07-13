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«Они готовы выполнять любую задачу». Кубраков о новых спецподразделениях внутренних войск Беларуси

13 июля 2023 18:01
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Новости Беларуси. Новые силовые спецподразделения, созданные в Беларуси, укомплектованы от 80 до 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. Речь об отрядах специального назначения.

«Они готовы выполнять любую задачу». Кубраков о новых спецподразделениях внутренних войск Беларуси-1

Как отметил глава МВД, при их создании учитывался опыт 2020 года. Тогда для реагирования на обстановку приходилось перебрасывать бойцов из Минска в регионы. А новые подразделения позволят справляться со всеми задачами оперативнее.

«Они готовы выполнять любую задачу». Кубраков о новых спецподразделениях внутренних войск Беларуси-4

Фото: официальный сайт МВД Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
На сегодня абсолютно во всех областных центрах созданы такие подразделения. Это подразделения, которые готовы работать в любой местности, любом городе. Оснащены самой современной техникой, в том числе и бронетехникой. В каждом подразделении созданы группы по управлению беспилотными летательными аппаратами. Поэтому они готовы выполнять любую задачу. Это специальное подразделение также несет службу и в приграничье.

«Они готовы выполнять любую задачу». Кубраков о новых спецподразделениях внутренних войск Беларуси-7

Новые отряды спецназа усилят возможности внутренних войск. В числе главных задач – борьба с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями. Уже налажена тесная работа с погранотрядами.

# Внутренние войска Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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