«Они готовы выполнять любую задачу». Кубраков о новых спецподразделениях внутренних войск Беларуси

Новости Беларуси. Новые силовые спецподразделения, созданные в Беларуси, укомплектованы от 80 до 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. Речь об отрядах специального назначения.

Как отметил глава МВД, при их создании учитывался опыт 2020 года. Тогда для реагирования на обстановку приходилось перебрасывать бойцов из Минска в регионы. А новые подразделения позволят справляться со всеми задачами оперативнее.

Фото: официальный сайт МВД Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

На сегодня абсолютно во всех областных центрах созданы такие подразделения. Это подразделения, которые готовы работать в любой местности, любом городе. Оснащены самой современной техникой, в том числе и бронетехникой. В каждом подразделении созданы группы по управлению беспилотными летательными аппаратами. Поэтому они готовы выполнять любую задачу. Это специальное подразделение также несет службу и в приграничье.