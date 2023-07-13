Лазаревич: «Предусмотрели и рацион питания». Куда поселят спортсменов II Игр стран СНГ?

Новости Беларуси. Столица готовится к главному спортивному событию этого лета. Уже в августе Минск примет II Игры стран СНГ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До первых стартов остаются считаные недели.
Новости Беларуси. Столица готовится к главному спортивному событию этого лета. Уже в августе Минск примет II Игры стран СНГ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До первых стартов остаются считаные недели.
Готовность объектов оценила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Она посетила одну из столичных гостиниц на улице Мястровской, которая примет спортсменов. В том числе оценила условия проживания и питания зарубежных гостей. К приезду игроков здесь подготовились основательно. Модернизировали 50 % номерного фонда: провели косметический ремонт и обновили мебель. Позаботились и о здоровом питании спортсменов – в меню блюда национальной кухни из натуральных продуктов.
Фото: Telegram-канал Мингорисполкома
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Любая гостиница, которая принадлежит Минску, в котором будут расселяться наши спортсмены, уже готова. Мы, конечно, предусмотрели и рацион питания, и понимая все моменты в части грамм, которые необходимы, и калорий, те же драники мы сделали в облегченной форме. Номера, мы предусмотрели, сделали, чтобы они были с белорусской символикой. Гости смогут увидеть, что такое рушник, понять, что это такое, потрогать его.
Дмитрий Куприянюк, директор сети отелей:
Он самый удобный вариант для наших спортсменов, потому что он находится буквально в пешей доступности до «Минск-Арены», где и будут проходить и открытие, и многие виды игр, так скажем, основные. Поэтому это очень удобная логистика по расположению, чтобы спортсмен максимально не уставал, не тратил свои силы, а задействовал и реализовывал себя на спортивной арене.
Ожидается, что во время II Игр стран СНГ в отеле разместится порядка 200 человек. Это гимнасты, борцы, тренерский состав и ряд отдельных команд.