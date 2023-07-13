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Лазаревич: «Предусмотрели и рацион питания». Куда поселят спортсменов II Игр стран СНГ?

13 июля 2023 16:56
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Новости Беларуси. Столица готовится к главному спортивному событию этого лета. Уже в августе Минск примет II Игры стран СНГ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До первых стартов остаются считаные недели.

Лазаревич: «Предусмотрели и рацион питания». Куда поселят спортсменов II Игр стран СНГ?-1

Готовность объектов оценила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Она посетила одну из столичных гостиниц на улице Мястровской, которая примет спортсменов. В том числе оценила условия проживания и питания зарубежных гостей. К приезду игроков здесь подготовились основательно. Модернизировали 50 % номерного фонда: провели косметический ремонт и обновили мебель. Позаботились и о здоровом питании спортсменов – в меню блюда национальной кухни из натуральных продуктов.

Лазаревич: «Предусмотрели и рацион питания». Куда поселят спортсменов II Игр стран СНГ?-4


Фото: Telegram-канал Мингорисполкома

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Любая гостиница, которая принадлежит Минску, в котором будут расселяться наши спортсмены, уже готова. Мы, конечно, предусмотрели и рацион питания, и понимая все моменты в части грамм, которые необходимы, и калорий, те же драники мы сделали в облегченной форме. Номера, мы предусмотрели, сделали, чтобы они были с белорусской символикой. Гости смогут увидеть, что такое рушник, понять, что это такое, потрогать его.

Дмитрий Куприянюк, директор сети отелей:
Он самый удобный вариант для наших спортсменов, потому что он находится буквально в пешей доступности до «Минск-Арены», где и будут проходить и открытие, и многие виды игр, так скажем, основные. Поэтому это очень удобная логистика по расположению, чтобы спортсмен максимально не уставал, не тратил свои силы, а задействовал и реализовывал себя на спортивной арене.

Лазаревич: «Предусмотрели и рацион питания». Куда поселят спортсменов II Игр стран СНГ?-7

Ожидается, что во время II Игр стран СНГ в отеле разместится порядка 200 человек. Это гимнасты, борцы, тренерский состав и ряд отдельных команд.

# Игры стран СНГ # общество # Надежда Лазаревич # Дмитрий Куприянюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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