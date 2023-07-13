Лазаревич: «Предусмотрели и рацион питания». Куда поселят спортсменов II Игр стран СНГ?

Готовность объектов оценила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Она посетила одну из столичных гостиниц на улице Мястровской, которая примет спортсменов. В том числе оценила условия проживания и питания зарубежных гостей. К приезду игроков здесь подготовились основательно. Модернизировали 50 % номерного фонда: провели косметический ремонт и обновили мебель. Позаботились и о здоровом питании спортсменов – в меню блюда национальной кухни из натуральных продуктов.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Любая гостиница, которая принадлежит Минску, в котором будут расселяться наши спортсмены, уже готова. Мы, конечно, предусмотрели и рацион питания, и понимая все моменты в части грамм, которые необходимы, и калорий, те же драники мы сделали в облегченной форме. Номера, мы предусмотрели, сделали, чтобы они были с белорусской символикой. Гости смогут увидеть, что такое рушник, понять, что это такое, потрогать его.

Дмитрий Куприянюк, директор сети отелей:

Он самый удобный вариант для наших спортсменов, потому что он находится буквально в пешей доступности до «Минск-Арены», где и будут проходить и открытие, и многие виды игр, так скажем, основные. Поэтому это очень удобная логистика по расположению, чтобы спортсмен максимально не уставал, не тратил свои силы, а задействовал и реализовывал себя на спортивной арене.