Станет ли Польша вводить войска в Украину? Владимир Киреев объяснил, почему это было бы на руку России
12 июля в 20:30. Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сложную жизнь заграничных куртизанок и нравственность жителей западных стран. В гостях политический обозреватель информационного агентства «Мінская праўда» Диана Шибковская и политолог Владимир Киреев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас прошла информация, появилась в СМИ, что поляки подтягивают к белорусскому приграничью, в том числе к украинскому приграничью, именно те подразделения, которые у них выполняют миротворческие операции. Понятно, что это уже совсем такой звоночек нехороший. Имеется в виду, что они наверняка готовятся к заходу в Западную Украину в связи с провалом контрнаступа, если у вас другое мнение, можете поделиться. Но вот роль Польши, как вечного в истории провокатора, что будет дальше? Они реально готовы перевести этот конфликт из конфликта российско-украинского в Россия-НАТО?
Владимир Киреев, политолог:
Польские военнослужащие уже с начала военного конфликта, по крайней мере с мая, там принимают участие. И в том числе это кадровые польские военнослужащие, не ЧВК, не просто добровольцы, какие-то волонтеры, наемники, а кадровые военные прикомандированные. Другой вопрос, что они будут делать в Украине? Я думаю, что очень великие шансы, что они в Украину войдут. Здесь не факт, что это плохая ситуация. Потому что, скорее всего, для польского руководства, какой бы агрессивной оно ни обладало риторикой, представляется напрямую вступать в военные действия с Российской Федерацией очень большим риском. Это может произойти, это не нулевая вероятность. Я думаю, что там 50 на 50, но очень вероятно, что они займут, например, западную Украину. И скажут: мы освободили вот эту территорию от того, чтобы вы ее охраняли, идите дальше на фронт. И будет происходить планомерное уничтожение украинских ВСУ, вооруженных сил, нацгвардии, полицейских структур, вот этих всех парамилитарных образований. А поляки дождутся, пока ситуация станет совсем критичной, украинских вооруженных сил, не останется. Они скажут: ну все, проиграла Украина, ничего не сделать, но мы готовы взять под свою ответственность западную Украину. И это является своего рода логичным окончанием конфликта.
Вопрос в том, где будут находиться российские войска в этот момент. Потому что если это будет просто западная Украина, Галиция, то для нас это не самая страшная ситуация. Очень жаль, конечно, что Украина прекратит свое существование как единое государство, но зато это шанс закончить войну, потому что с поляками, я думаю, можно будет договориться. В отличие от современной Украины, которая обладает определенными психологическими чертами, вы как соседи знаете, что украинцы обладают многими положительными и отрицательными качествами. Я не знаю это положительное или отрицательное качество, но у них есть определенная позиция, что если люди сказали, что вот так они защищают эту позицию, они будут ее защищать. И украинцам сложно остановиться, сказать: прекратите конфликт. А если это будут поляки контролировать де-факто ситуацию, то есть шанс, что эта ситуация прекратится.
Полякам война на самоуничтожение не нужна. Польский менталитет, это рациональный менталитет, он очень построен на том, чтобы сделать Великую Польшу. Ну и тут, конечно, вопросы, не перерастет ли вот здесь конфликт Россия-Польша, тогда это будет конфликт Россия-НАТО. Уже проговаривались в 2021-м, в 2022 году, что если поляки сами войдут на территорию Украины, то это не будет считаться необходимостью применения пятой поправки, потому что это будут действия только Польши, а не всего НАТО. Видите, если это проговаривалось, значит мысли такие уже были заранее.
И для нас еще такой принципиальный вопрос – Одесса останется в составе Украины? Потому что это тоже критический момент. И мы тут переходим к такой уже геополитике. Но в целом то, о чем вы сказали, да, я согласен, что Польша вполне может принять участие, кроме того, там могут принять участие в разделе Украины, о чем обсуждалось еще с X по XII-XIII века, и Венгрия, и Румыния, и Болгария. Многие страны имеют представление о том, что Украина состоит из не собственных украинских территорий, что они должны вернуть некоторые части территории другим странам с преобладающим титульным населением на этих территориях.
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