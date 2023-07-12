Станет ли Польша вводить войска в Украину? Владимир Киреев объяснил, почему это было бы на руку России

12 июля в 20:30. Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сложную жизнь заграничных куртизанок и нравственность жителей западных стран. В гостях политический обозреватель информационного агентства «Мінская праўда» Диана Шибковская и политолог Владимир Киреев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас прошла информация, появилась в СМИ, что поляки подтягивают к белорусскому приграничью, в том числе к украинскому приграничью, именно те подразделения, которые у них выполняют миротворческие операции. Понятно, что это уже совсем такой звоночек нехороший. Имеется в виду, что они наверняка готовятся к заходу в Западную Украину в связи с провалом контрнаступа, если у вас другое мнение, можете поделиться. Но вот роль Польши, как вечного в истории провокатора, что будет дальше? Они реально готовы перевести этот конфликт из конфликта российско-украинского в Россия-НАТО?

Владимир Киреев, политолог:

Польские военнослужащие уже с начала военного конфликта, по крайней мере с мая, там принимают участие. И в том числе это кадровые польские военнослужащие, не ЧВК, не просто добровольцы, какие-то волонтеры, наемники, а кадровые военные прикомандированные. Другой вопрос, что они будут делать в Украине? Я думаю, что очень великие шансы, что они в Украину войдут. Здесь не факт, что это плохая ситуация. Потому что, скорее всего, для польского руководства, какой бы агрессивной оно ни обладало риторикой, представляется напрямую вступать в военные действия с Российской Федерацией очень большим риском. Это может произойти, это не нулевая вероятность. Я думаю, что там 50 на 50, но очень вероятно, что они займут, например, западную Украину. И скажут: мы освободили вот эту территорию от того, чтобы вы ее охраняли, идите дальше на фронт. И будет происходить планомерное уничтожение украинских ВСУ, вооруженных сил, нацгвардии, полицейских структур, вот этих всех парамилитарных образований. А поляки дождутся, пока ситуация станет совсем критичной, украинских вооруженных сил, не останется. Они скажут: ну все, проиграла Украина, ничего не сделать, но мы готовы взять под свою ответственность западную Украину. И это является своего рода логичным окончанием конфликта.