Владимир Киреев: НАТО вновь обрело свою цель – противостояние России

12 июля в 20:30. Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сложную жизнь заграничных куртизанок и нравственность жителей западных стран. В гостях политический обозреватель информационного агентства «Мінская праўда» Диана Шибковская и политолог Владимир Киреев. Григорий Азаренок, СТВ:

Как вы оцениваете саммит Североатлантического альянса, который сейчас в эти дни проходит в Вильнюсе, роль Украины? Ну про белорусских беглых мы уже говорить не будем, это просто анекдот. Вся интрига вокруг Украины, вокруг специальной война операции. Как вы можете оценить?

Владимир Киреев, политолог:

Ну, у нас средства массовой информации концентрируют внимание на то, что Украина не войдет в НАТО. В принципе, в это никто и не верил, потому что НАТО достаточно четко, я имею в виду хозяин реальный НАТО, Соединенные Штаты в лице первых лиц: Байдена, Салливана, Блинкина, многократно говорили о том, что Украина в перспективе, конечно, войдет в НАТО, двери НАТО открыты для Украины, но когда-то в будущем. Соединенные Штаты не хотят брать на себя ответственность за Украину, не хотят давать четких обещаний, потому что такая вот морковка, ее удобно держать перед Украиной в качестве такой недостижимой цели. Если получится, что после гипотетического окончания военных действий, в зависимости, что еще там от Украины останется, будет выгодно принять Украину НАТО, ее примут, будет невыгодно – не примут. Соединенные Штаты не будут себя связывать с какими-то обязательствами в отношении Украины. Кто выступал за то, чтобы Украина вступила в НАТО? Обиженный Макрон. Мы помним ситуацию, где он ходил и бродил вокруг Кремля, образно говоря, с предложением своего посредничества. Это посредничество было отвергнуто, Макрон обиделся, и вот он оказывается в числе самых передовых последователей того, что Украину таки надо принять в НАТО. Остальные – это страны Прибалтики и Польши, у которых еще с самых-самых поздних советских времен чем-то прищемило голову, наверное, унитазами, которые украли в Украине наши военнослужащие. Поэтому все серьезные страны сейчас не верят, что Украина когда-либо станет частью НАТО в ближайшей перспективе. А учитывая, что война может продлиться еще многие-многие годы, потому что в вяло текущем виде она может продолжаться еще длительное время. Поэтому акцент наших СМИ на то, что Украина не получила членства НАТО, это немножко самообман. Что мы видим из того, что еще важнее? Соединенные Штаты получили консолидацию своих союзников. Еще несколько лет назад говорили, что НАТО – это НАТО больно, у НАТО произошла смерть головного мозга, что эта организация без цели, без смысла, без будущего, вот она получила смысл в лице противостояния России. Для чего она создавалась в 1949 году – она снова вернулась к этой же цели. Это противостояние с наследником Советского Союза Российской Федерацией.