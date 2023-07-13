«Это место силы, подпитываемся энергией!» Гости «Славянского базара» оценили размах торжества

Новости Беларуси. Перенесемся в город над Двиной, где совсем скоро прозвучат торжественные фанфары официальной церемонии открытия главного музыкального и культурного события этого лета. XXXII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» вновь собрал тысячи гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония традиционно пройдет с участием многих знаменитых артистов. Каковы ожидания зрителей, спросили у нашего корреспондента Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Мы сейчас находимся в самом сердце «Славянского базара» – в Летнем амфитеатре. В 32-й раз на весь мир из Витебска прозвучат легендарные «Увага! Гаворыць и паказвае Вицебск». До церемонии торжественного открытия остается пол часа. 6-тысячный зал постепенно заполняется, но могу сказать уверенно и по своему опыту: он будет полностью заполнен с аншлагом. В открытии принимают участие и многочисленные звезды белорусской и российской эстрады: Александр Маршал, Елена Ваенга, Анатолий Ярмоленко и специальный гость Юрий Антонов.

Особенным будет этот вечер будет и для заслуженной артистки Беларуси Елены Спиридович. Ей вручат специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию». Сегодня имя телеведущей появилось на Площади звезд. Это своеобразный символ признания заслуг в развитии фестиваля. Елену Спиридович по праву называют голосом «Славянского базара». Вот уже 31 год она – бессменная ведущая главных событий музыкального форума.

Заслуженная артистка Елена Спиридович получила специальную награду Президента Беларуси. Гости фестиваля могут спокойно наслаждаться атмосферой музыкального праздника. Все локации под надежной охраной сотрудников МВД. Причем их можно увидеть и на конях, и даже на сигвеях. Впрочем, особая атмосфера сейчас во всем городе. Предлагаю послушать, что говорят гости о форуме.

Мы всегда каждый год ждем, когда наступит эта пора «Славянского базара», потому что здесь приезжают самые красивые, самые обаятельные люди. Все раскрываются из глубины души. Все становятся такие бесподобные!

Это место силы, подпитываемся энергией, получаем определенные заряд энергии на следующую неделю рабочую. Поэтому мы здесь.

– Нам очень нравится быть здесь. Это праздничная атмосфера, это атмосфера душевного тепла. Мы постоянно каждый год здесь.