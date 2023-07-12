«Грустный клоун в конце этой драмы умрёт». Итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Григорий Азарёнок, СТВ: Ну, понятно, что, значит, бандеровцев и свинохряков накрутили, они мечтали о том, что их сейчас почему-то примут в НАТО, и тут им сказали: мы поменяли правила, но, короче, после войны как-нибудь примем, ну а сейчас идите, идите, подыхайте. Что по этому поводу можно сказать?

Диана Шибковская, политический обозреватель информационного агентства «Мінская праўда»:

Пока что результаты саммита не совсем ясны. То есть заявления Зеленского просто утонули на фоне других событий. И в общем-то выхлоп пока что лично мне не совсем ясен, что он от этого получает и что будет в итоге, потому что, по-моему, ему просто опять-таки в очередной раз дали понять, что вот где твое место и пока высшего произволения не будет...

Григорий Азарёнок:

Он лично получает собственную жизнь, потому что мы все знаем, что грустный клоун в конце этой драмы умрет. Они просто его завалят, потому что он слишком много секретов знает. Он слишком много знает. И скажут русские убили, да и все. Очевидный финал, он сам себя в него загнал, поэтому тут вариантов нет.

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