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«Она фактически у нас на пороге». Перерастёт ли холодная война в горячую?

26 февраля 2023 18:00
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Высок ли риск, что новая холодная война станет горячей?

«Она фактически у нас на пороге». Перерастёт ли холодная война в горячую?-1

Алексей Дзермант, политолог:
Что понимать под горячей войной: ядерный конфликт или столкновение в рамках конвенциональных вооружений? Если второй вариант, то, по сути, это уже происходит. Мы здесь стоим, конечно, перед порогом конфликта более масштабного, не хотелось бы, чтобы он был с применением ядерного оружия. Но я скажу так: со времен Карибского кризиса риск такого конфликта как никогда велик.

«Она фактически у нас на пороге». Перерастёт ли холодная война в горячую?-4

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:
Я разделяю это убеждение, что на самом деле мы уже находимся в состоянии конфликта очень серьезного. Горячие точки существовали всегда. Одна из отличительных черт холодной войны – это горячие столкновения в разных частях мира. Поэтому, собственно, мы видим реинкарнацию холодной войны, но просто сейчас война пришла совсем близко к нам. Она фактически у нас на пороге.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Алексей Дзермант # Наталья Ерёмина # Фотофакт

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