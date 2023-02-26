«Она фактически у нас на пороге». Перерастёт ли холодная война в горячую?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Высок ли риск, что новая холодная война станет горячей?

Алексей Дзермант, политолог:

Что понимать под горячей войной: ядерный конфликт или столкновение в рамках конвенциональных вооружений? Если второй вариант, то, по сути, это уже происходит. Мы здесь стоим, конечно, перед порогом конфликта более масштабного, не хотелось бы, чтобы он был с применением ядерного оружия. Но я скажу так: со времен Карибского кризиса риск такого конфликта как никогда велик.