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Иранцы вложили 5 млн долларов в белорусское форелевое хозяйство. Вот как выращивают эту рыбу в наших условиях

26 февраля 2023 17:39
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21 февраля наш Президент анонсировал визит в Иран. А еще на встрече с послом из этой страны говорили о возможностях в торговле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и у нас есть чему поучиться друг у друга. Запад ведет финансовую войну с Тегераном уже больше 40 лет. А в последние три года находится практикум и в изоляции. Поводы, чтобы так себя вести, на Западе находятся с завидной регулярностью. Но Иран и ныне там.  

Так чем наши страны могут быть полезны друг другу, почему санкции все больше сближают Запад и Восток и что белорусы готовы предложить персидским бизнесменам?  

Наш политобозреватель Илона Волынец изучила правила современной торговли.  

Иранцы вложили 5 млн долларов в белорусское форелевое хозяйство. Вот как выращивают эту рыбу в наших условиях-1

Илона Волынец, политический обозреватель:  
А вы когда-нибудь задумывались, как на вашей тарелке появляется вкусная, ароматная форель? А ведь все начинается с комнаты инкубации. Например, здесь, в маленьких лоточках, выдерживается икра, которая потом превращается в мальков весом всего лишь 0,2 грамма. Процесс выращивания очень сложный и длительный. Нужен целый год, чтобы форель достигла 1 килограмма.  

«Хочу играть в той команде, которая выигрывает». Иранцы рассказали, почему в наш АПК стоит вкладывать деньги.  

Иранцы вложили 5 млн долларов в белорусское форелевое хозяйство. Вот как выращивают эту рыбу в наших условиях-4

Порядка 5 миллионов долларов иранских инвестиций – и под Молодечно появилось современное форелевое хозяйство. Директор Эльшан Султанов проводит для нас небольшую экскурсию. Говорит, радужная форель в Беларуси чувствует себя лучше, чем в пресных водах тихоокеанского побережья.  

Иранцы вложили 5 млн долларов в белорусское форелевое хозяйство. Вот как выращивают эту рыбу в наших условиях-7

Эльшан Султанов, директор предприятия по производству и реализации ценных пород рыбы:  
От этих размерностей и плотностей посадки мы смодернизировали разные системы выращивания. Эти системы выращивания не скрещиваются друг с другом, потому что у них имеется отдельная система фильтрации.  

К концу года на предприятии планируют реализовать 85 тонн рыбы. Рядом построить еще один комплекс. Звучит амбициозно, но без труда не выловишь и форель из пруда, даже если он высокотехнологичный.  

Иранцы вложили 5 млн долларов в белорусское форелевое хозяйство. Вот как выращивают эту рыбу в наших условиях-10

Эльшан Султанов:  
Белорусы очень трудолюбивы, интеллектуально развиты. Поэтому с ними очень просто работать, то есть люди податливы, обучаемы к технологии. Наша цель – создать такую культуру производства, что она будет именно в симбиозе с нашими странами.  

Иранцы вложили 5 млн долларов в белорусское форелевое хозяйство. Вот как выращивают эту рыбу в наших условиях-13

Ценная порода рыб требует щепетильного ухода. К примеру, кормят форель импортным кормом. А могли бы белорусским. Помните открытие Белорусской национальной биотехнологической корпорации? Тогда Президент обратил внимание на дальнейшее развитие рыбоводства с учетом современных комбикормов.  

Эльшан на связи со специалистами из БНБК, уже тестировал их продукцию. Пока она не пришлась по вкусу заморской рыбе. Но это пока. Любые турбулентности делают нас сильнее, а белорусам и иранцам к сложностям не привыкать.  

Иранцы вложили 5 млн долларов в белорусское форелевое хозяйство. Вот как выращивают эту рыбу в наших условиях-16

Эльшан Султанов:  
Все можно в Иране приобрести. Это любой вид оборудования, материалов, хоть это продукты питания, хоть строительные материалы. Люди обучены делать сами. Сами делают, создают технологию. Санкции их приучили работать. Я думаю, что на сегодня, даже если у нас есть какие-то санкции, они нас научат, наоборот, работать.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Эльшан Султанов # Фотофакт

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