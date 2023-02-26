Иранцы вложили 5 млн долларов в белорусское форелевое хозяйство. Вот как выращивают эту рыбу в наших условиях

21 февраля наш Президент анонсировал визит в Иран. А еще на встрече с послом из этой страны говорили о возможностях в торговле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и у нас есть чему поучиться друг у друга. Запад ведет финансовую войну с Тегераном уже больше 40 лет. А в последние три года находится практикум и в изоляции. Поводы, чтобы так себя вести, на Западе находятся с завидной регулярностью. Но Иран и ныне там. Так чем наши страны могут быть полезны друг другу, почему санкции все больше сближают Запад и Восток и что белорусы готовы предложить персидским бизнесменам? Наш политобозреватель Илона Волынец изучила правила современной торговли.

Илона Волынец, политический обозреватель:

А вы когда-нибудь задумывались, как на вашей тарелке появляется вкусная, ароматная форель? А ведь все начинается с комнаты инкубации. Например, здесь, в маленьких лоточках, выдерживается икра, которая потом превращается в мальков весом всего лишь 0,2 грамма. Процесс выращивания очень сложный и длительный. Нужен целый год, чтобы форель достигла 1 килограмма. «Хочу играть в той команде, которая выигрывает». Иранцы рассказали, почему в наш АПК стоит вкладывать деньги.

Порядка 5 миллионов долларов иранских инвестиций – и под Молодечно появилось современное форелевое хозяйство. Директор Эльшан Султанов проводит для нас небольшую экскурсию. Говорит, радужная форель в Беларуси чувствует себя лучше, чем в пресных водах тихоокеанского побережья.

Эльшан Султанов, директор предприятия по производству и реализации ценных пород рыбы:

От этих размерностей и плотностей посадки мы смодернизировали разные системы выращивания. Эти системы выращивания не скрещиваются друг с другом, потому что у них имеется отдельная система фильтрации. К концу года на предприятии планируют реализовать 85 тонн рыбы. Рядом построить еще один комплекс. Звучит амбициозно, но без труда не выловишь и форель из пруда, даже если он высокотехнологичный.

Эльшан Султанов:

Белорусы очень трудолюбивы, интеллектуально развиты. Поэтому с ними очень просто работать, то есть люди податливы, обучаемы к технологии. Наша цель – создать такую культуру производства, что она будет именно в симбиозе с нашими странами.

Ценная порода рыб требует щепетильного ухода. К примеру, кормят форель импортным кормом. А могли бы белорусским. Помните открытие Белорусской национальной биотехнологической корпорации? Тогда Президент обратил внимание на дальнейшее развитие рыбоводства с учетом современных комбикормов. Эльшан на связи со специалистами из БНБК, уже тестировал их продукцию. Пока она не пришлась по вкусу заморской рыбе. Но это пока. Любые турбулентности делают нас сильнее, а белорусам и иранцам к сложностям не привыкать.