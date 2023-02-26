«Сколько продлится война и пришла ли Россия навсегда?» Вот какие вопросы интересуют украинцев

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ : Попрошу коллег вывести карту. Театр военных действий на востоке Украины на сегодня выглядит именно так. Алексей, я знаю, что не так давно состоялась ваша поездка в Херсонскую область. Расскажите, какие в целом настроения преобладают в обществе, насколько на данный момент успешно проходит специальная военная операция.

Алексей Дзермант, политолог:

Да, я был и в Херсонской, и в Запорожской областях. И, конечно, основной вопрос, который люди задают: сколько продлится война и пришла ли Россия навсегда? Потому что самое важное, чтобы люди чувствовали уверенность в будущем. И второе впечатление относительно того, что все-таки там происходило в украинское время. К сожалению, это разложение общества. С одной стороны, государство замещалось националистическими группировками, которые брали на себя власть, и монополия на насилие принадлежала уже им, а не чиновникам. И второе – то, как разлагались души и сознания. То есть массовое влияние сект, разложение нашей общности духовной – это я увидел с ходу. Конечно, когда туда приезжаешь, с людьми надо работать. Россия уже начала эту работу, но нужно больше, глубже, системнее. И, конечно, рассказывать, что будет дальше. Да, кто-то ждет возвращение Украины. Но самый главный посыл – то, что принесла Россия, что этим людям дает. Это нужно объяснять, разъяснять. Я в том числе тоже со стороны союзника, Республики Беларусь, это делал. Люди наши, не потерянные, просто нужно заниматься.

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