Дзермант: киевский режим во главе с Зеленским из украинцев сделал зомби и всех их пускает в мясорубку
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
А есть ключевой вопрос, которым задается каждый участник этого процесса, каждый человек, который следит за той ситуацией, которая разразилась в мировом сообществе: как долго это будет продолжаться?
Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:
Исходя из тактических соображений, из позиции, например, Новороссии, понятно, что этот период еще весны. Исходя из стратегических соображений, мы понимаем, что это гораздо большее пространство, необходимы коридоры, в том числе связанные с Приднестровьем и так далее. Это ситуация до, может быть, летнего сезона, осеннего сезона, поскольку мы не знаем, как будет развиваться ситуация. А есть общественно-политическая ситуация, которая затребует гораздо большего времени для работы с населением.
Надежда Сасс:
Алексей, готовы ли вы дать свой прогноз? Прогноз от Алексея Дзерманта.
Алексей Дзермант, политолог:
Я думаю, что боевые действия будут продолжаться, наверное, год как минимум. Но самый ключевой вопрос, он прозвучал в выступлении коллеги: что будет из себя представлять Украина и будет ли она? Вот сейчас для спасения Украины, людей, для прекращения войны важно было бы, чтобы появился украинский субъект. Будет ли он действовать пока из-за границы или опираться на подполье внутри Украины, но судьбу Украины все-таки должны решать сами украинцы. А для этого должен появиться субъект, который сказал бы четко: мы хотим прекращения войны, мира с соседями.
Это сложно. Я пока вижу признаки, наметки, что он начинает появляться, но он не стал фактором, который влияет в том числе на серьезные решения. Потому что пока от имени украинского народа выступает киевский режим во главе с Зеленским, который, по сути, из украинцев сделал зомби и всех их пускает в мясорубку. Если так будет продолжаться дальше, то это будет продолжаться долго – до последнего украинца. Мы это понимаем, поэтому кардинальный слом ситуации в политическом и ином смыслах наступит только тогда, когда все-таки появится собственный украинский субъект, который заявит: надо это прекращать, мы имеем свое право голоса, мы хотим видеть нашу страну мирной.
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