Дзермант: киевский режим во главе с Зеленским из украинцев сделал зомби и всех их пускает в мясорубку

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

А есть ключевой вопрос, которым задается каждый участник этого процесса, каждый человек, который следит за той ситуацией, которая разразилась в мировом сообществе: как долго это будет продолжаться?

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:

Исходя из тактических соображений, из позиции, например, Новороссии, понятно, что этот период еще весны. Исходя из стратегических соображений, мы понимаем, что это гораздо большее пространство, необходимы коридоры, в том числе связанные с Приднестровьем и так далее. Это ситуация до, может быть, летнего сезона, осеннего сезона, поскольку мы не знаем, как будет развиваться ситуация. А есть общественно-политическая ситуация, которая затребует гораздо большего времени для работы с населением. Надежда Сасс:

Алексей, готовы ли вы дать свой прогноз? Прогноз от Алексея Дзерманта.