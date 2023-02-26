«Хочу играть в той команде, которая выигрывает». Иранцы рассказали, почему в наш АПК стоит вкладывать деньги

21 февраля наш Президент анонсировал визит в Иран. А еще на встрече с послом из этой страны говорили о возможностях в торговле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и у нас есть чему поучиться друг у друга. Запад ведет финансовую войну с Тегераном уже больше 40 лет. А в последние три года находится практикум и в изоляции. Поводы, чтобы так себя вести, на Западе находятся с завидной регулярностью. Но Иран и ныне там. Так чем наши страны могут быть полезны друг другу, почему санкции все больше сближают Запад и Восток и что белорусы готовы предложить персидским бизнесменам?

Есть ли жизнь после санкций? Ответ этот вопрос иранцы знают лучше других, учитывая, что под разного рода ограничениями страна находится 40 лет. К эмбарго народ не просто приспособился, а извлек выгоду. Здесь нет дефицита потребительских товаров, а здравоохранение, соцобеспечение и образование находятся даже не на нормальном, а продвинутом уровне. Взять, к примеру, автомобильную промышленность. После нефтяной и газовой это третья отрасль в стране. Когда-то иранцы создали совместные предприятия с гигантами мирового автопрома. Из-за санкций иностранные компании ушли, а база и инфраструктура остались. Чем и воспользовались местные производители. В итоге автопродажи постепенно «выруливают» на прежние позиции.

Олег Лешенюк, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Мы наблюдаем сопряжение политической воли Беларуси и Ирана. В частности, Республика Беларусь уже высказала свое намерение относительно своего вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества и подала заявку. В сентябре 2022 года Иран стал полноправным членом ШОС. Что касается указанного интеграционного объединения, взаимодействие в рамках ШОС будет способствовать противодействию санкционной политике коллективного Запада и активизирует сотрудничество с такими странами, как страны Центральной и Южной Азии.

Дмитрий Кольцов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Иране:

Ключевой сферой нашего взаимодействия является торгово-экономическое сотрудничество. За прошедший год товарооборот между нашими странами вырос более чем в три раза. Предстоящий визит главы белорусского государства в Иран позволит вывести двустороннее взаимодействие на какой-то качественно более высокий уровень.

Как бы не хотелось кому-то загнать наши страны в тупик, выход найдется. К примеру, евразийский транспортный коридор «Север – Юг». Это совместный проект России, Азербайджана, Ирана. Заинтересована в нем и Беларусь. Ведь это новое логистическое окно и для отечественных товаров. Об этом на неделе шла речь на встрече Александра Лукашенко с послом Ирана. Глава государства также анонсировал визит в эту страну в середине марта. Переговоры на высшем уровне всегда дают импульс для развития бизнеса. И вот тому подтверждение. 12 лет назад иранские предприниматели инвестировали в птицефабрику Борисовкого района. В хозяйстве настали не лучшие времена, а средств на модернизацию не было.

Рузбех Халатбари, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия:

Инвестиционный климат Беларуси таков, что действительно привлекает иностранных инвесторов, иранцев. Это очень интересно для иранцев. Поля, которые у нас есть в распоряжении, мы за них деньги не платили. Это большой плюс. В любом другом государстве пришлось бы уплатить за эти поля, земли большие деньги, а тут государство предоставляет, это действительно большой плюс, предоставляет участки для строительства. В чистом поле построили молочно-товарный комплекс, обновили сельхозтехнику. На ферме полтысячи дойных коров, компанию белорусским буренкам составляют немки и голландки. Только элитные породы, которые дают 14 тонн молока в день. И это лучший показатель в районе.

Алиреза Мораведжи, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия:

Есть новые здания, оборудование, хорошие коровы и хороший результат. Поэтому я всегда хочу играть в той команде, которая выигрывает. Иранцы вложили 5 млн долларов в белорусское форелевое хозяйство. Вот как выращивают эту рыбу в наших условиях. Али в нашей стране 5 лет, с белорусскими коллегами свободно говорит на русском. Если что, переводчик в помощь. Спрашиваем, что из молочки любит больше всего, говорит, глазированные сырки и творог. А вот айран самый вкусный – на родине.