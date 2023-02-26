В Концепцию нацбезопасности внесут поправки. Что изменилось – объяснил представитель Генштаба Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Народное ополчение и территориальная оборона – это не одно и то же. В народное ополчение войдут добровольцы. Народные ополченцы могут не иметь военного опыта и навыков обращения с оружием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь главный мотивационный фактор – желание защитить свой дом, свое имущество. Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны. Эти воинские формирования уже имеют четкую структуру. На них в мирное время закладывается соответствующее имущество: экипировка, оружие, средства связи, и территориальная оборона предназначена для выполнения задач не только в том месте, где сформирована. Вот в этом разница.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы должны понимать, что ситуацию недооценивать нельзя. Да, в нашей стране делают все, чтобы избежать эскалации, но технологии и методы давлений совершенствуются, а значит, Концепция национальной безопасности не должна работать постфактум. Ее задача – быть на шаг, а то и два впереди. Так что несет нам новая редакция этого важного документа?

Подробнее поговорим с Артемом Буториным, начальником информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

Что изменилось в документе с 2010 года?

Ольга Коршун:

Давайте начнем с начала, чем обусловлено принятие новой редакции Концепции национальной безопасности? Прошлая работала с 2010 года, что изменилось?

Артем Буторин, начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

По сути, этот документ достиг своего горизонта, поменялись условия обстановки, в том числе в последние годы обстановка поменялась достаточно кардинально. Если изначально мы подходили к тому, что его необходимо только косметически доработать и внести незначительные коррективы, то в ходе работы уже выяснилось, что документ обновился достаточно кардинально и поменялся практически на 70 %. Хотя подходы национальные остались прежние, и теоретические основы, которые закладываются при разработке подобного рода документов, они, несомненно, не поменялись.

Ольга Коршун:

Какие сегодня вы бы выделили и выделяет концепция основные вызовы и угрозы, которые стоят перед нашим государством? Я так понимаю, они претерпели изменения, если сравнивать с 2010 годом.

Артем Буторин:

Мы развили тот теоретический подход, который был применен в 2010 году, более четко разграничили эти понятия. То есть градация по риску и вызову угрозы позволяет нам реагировать не по факту, когда угроза уже появилась, а по факту, когда она только формируется и зарождается. Был применен впервые субъектный подход. Если раньше источники угрозы нами трактовались, как совокупность факторов, которые формируют эту непосредственную угрозу, то сейчас мы также отслеживаем субъекты, которые имеют какие-то интересы, намерения, в том числе и деструктивные по отношению к нашему государству?