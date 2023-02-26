В Концепцию нацбезопасности внесут поправки. Что изменилось – объяснил представитель Генштаба Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Народное ополчение и территориальная оборона – это не одно и то же. В народное ополчение войдут добровольцы. Народные ополченцы могут не иметь военного опыта и навыков обращения с оружием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь главный мотивационный фактор – желание защитить свой дом, свое имущество. Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны. Эти воинские формирования уже имеют четкую структуру. На них в мирное время закладывается соответствующее имущество: экипировка, оружие, средства связи, и территориальная оборона предназначена для выполнения задач не только в том месте, где сформирована. Вот в этом разница.
Ольга Коршун, СТВ:
Мы должны понимать, что ситуацию недооценивать нельзя. Да, в нашей стране делают все, чтобы избежать эскалации, но технологии и методы давлений совершенствуются, а значит, Концепция национальной безопасности не должна работать постфактум. Ее задача – быть на шаг, а то и два впереди. Так что несет нам новая редакция этого важного документа?
Подробнее поговорим с Артемом Буториным, начальником информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.
Что изменилось в документе с 2010 года?
Ольга Коршун:
Давайте начнем с начала, чем обусловлено принятие новой редакции Концепции национальной безопасности? Прошлая работала с 2010 года, что изменилось?
Артем Буторин, начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
По сути, этот документ достиг своего горизонта, поменялись условия обстановки, в том числе в последние годы обстановка поменялась достаточно кардинально. Если изначально мы подходили к тому, что его необходимо только косметически доработать и внести незначительные коррективы, то в ходе работы уже выяснилось, что документ обновился достаточно кардинально и поменялся практически на 70 %. Хотя подходы национальные остались прежние, и теоретические основы, которые закладываются при разработке подобного рода документов, они, несомненно, не поменялись.
Ольга Коршун:
Какие сегодня вы бы выделили и выделяет концепция основные вызовы и угрозы, которые стоят перед нашим государством? Я так понимаю, они претерпели изменения, если сравнивать с 2010 годом.
Артем Буторин:
Мы развили тот теоретический подход, который был применен в 2010 году, более четко разграничили эти понятия. То есть градация по риску и вызову угрозы позволяет нам реагировать не по факту, когда угроза уже появилась, а по факту, когда она только формируется и зарождается. Был применен впервые субъектный подход. Если раньше источники угрозы нами трактовались, как совокупность факторов, которые формируют эту непосредственную угрозу, то сейчас мы также отслеживаем субъекты, которые имеют какие-то интересы, намерения, в том числе и деструктивные по отношению к нашему государству?
Ольга Коршун:
И кто в числе этих субъектов?
Артем Буторин:
К источникам угроз мы относим сейчас те преступные террористические организации, которые пропагандируют развязывание гражданской войны на территории Республики Беларусь, призывают к войне. Появились такие субъекты, как предатели, изменники, саботажники, которые наносят своими действиями или бездействием прямой ущерб военной безопасности РБ. Ну а если брать внешние источники угроз, то наряду с традиционно недружественными к нам государствами и военно-политическими блоками, мы сейчас выделяем в том числе негосударственных акторов, в том числе террористические организации международные, например, далеко ходить не надо: тот же самый ИГИЛ имеет собственные воинские формирования и ведет войну. Сюда же мы относим те субъекты, которые финансируют подготовку к войне в Республике Беларусь.
Внесли понятие «биологическая безопасность». С чем это связано?
Ольга Коршун:
В Концепции появятся определенные новшества, к примеру, определение понятия биологической безопасности. С чем связано введение такого понятия в этот документ?
Артем Буторин:
Что касается военной сферы, то последние события, в том числе вскрытие Российской Федерацией в ходе специальной военной операции фактов ведения военно-биологической активности на территории соседнего государства. Мы эту угрозу видели давно, в том числе озвучивали, наверное, на протяжении лет 4-5 на различных международных форумах и призывали посмотреть, чем же занимаются те организации, в том числе и Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, которое является учредителем ряда таких лабораторий на территории стран. Другими словами, они, чтобы обойти международные правила и запреты, третьими руками проводили какие-то операции. В военной сфере мы в качестве источника угрозы тоже обозначили это направление.
Почему ВНС будет решать судьбу новой редакции Концепции нацбезопасности?
Ольга Коршун:
Как я понимаю, Концепцию национальной безопасности будет все-таки будет утверждать Всебелорусское народное собрание, тоже такое новшество. Как вы считаете, чем это обусловлено? Все-таки в ВНС будут простые люди, возможно, далекие от военных аспектов, аспектов нацбезопасности на таком очень экспертном уровне. Могут ли они решать такие вопросы?
Артем Буторин:
Концепция национальной безопасности это документ, который декларирует всему международному сообществу правила игры, которых будет придерживаться белорусское государство. Соответственно, эти правила игры должны быть разделены всеми слоями общества, структурами, организациями, которые составляют наш народ, общество, государство. И вынося такой документ на рассмотрение как можно более широкого круга представителей народа – наверное, это правильный подход. Раньше Концепция национальной безопасности рассматривалась парламентом Республики Беларусь тоже как представителями, избранниками народа. Просто в настоящий момент времени расширен и повышен уровень участия народа за счет того, что он участвует в формировании политики Республики Беларусь.
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