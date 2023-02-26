Что случилось за год проведения СВО? Рассказала Наталья Ерёмина

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Скажите, пожалуйста, как в целом вы оцениваете этот год ведения специальной военной операции? Потому как были разные периоды, тот потенциал, который Россия планировала развернуть, не всегда был успешным. И в последнее время большие успехи были со стороны частной военной компании «Вагнер». Какие дальнейшие планы, перспективы?

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:

Российская Федерация очень четко и конкретно показала свое намерение быть на этих территориях. Вот это очень основной момент, самый важный, от которого мы будем дальше отходить, на который мы будем опираться. Но помимо того, что мы четко заявили, что мы здесь, на этих территориях, находимся, что мы сюда пришли и не намерены отсюда уходить, потому что есть определенная стратегия развития этих территорий, включения в состав Российской Федерации со всей сопутствующей инфраструктурой и так далее. Такая работа уже действительно началась. Но очень важно решить вопросы военного плана, без решения окончательного военного плана, без четкого понимания того формата, в котором будет существовать Украина, будет ли она существовать вообще, мы не решим вопрос этих территорий. Потому что вопрос должен стоять все-таки в боевых действиях не о том, что мы находимся на этих территориях, что отсюда не уйдем, а о том, что собой будет представлять Украина в целом. И уже отвечая на этот большой вопрос, что собой представляет Украина, мы ответим на все остальные вопросы, в том числе и военные, и общественно-политического плана, и экономические.