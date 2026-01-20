Лукашенко оценил чудо-машину от «Гомсельмаша»
В современных условиях агрессивной конкуренции тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Об этом заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества. Торжественная церемония состоялась в международном выставочном комплексе «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заветный пятиугольник (как символ надежности, доступности, безопасности, эстетичности и новаторства) получили 12 товаров: от пломбира и шоколадных конфет до техники сельхозназначения. Как отметил глава государства, чествование предприятий, товары которых по итогам года удостоены знака качества, – новая традиция.
А вот у народной крестьянской марки, которую по-свойски называют «двенадцатка», локализация – 92 %. Действительно наш комбайн. Моторы из Ярославля, привычные, а теперь еще новые китайские, которые собирают в «Великом камне».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эту чудо-машину я знаю.
– Как вы сказали, как моторный завод не нуждается в рекламе, но для вас здесь нет ни одного секрета в этой машине. Это наш флагман, наша флагманская модель, которая сегодня у нас на конвейере 20 лет.
– Когда будет сложно, а сейчас непросто продать свою продукцию, вы это чувствуете лучше, чем я, делайте. Пусть даже будет чуть меньше, но качественно. Надо качество. Я не думаю, если хороший механизатор работает, специалист, на этой технике, что эта техника хуже западных. Наш парень этот, 8 тысяч! 8 тысяч ты представляешь намолотить?! Я вообще не представляю, как там можно на комбайне (на любом комбайне) 8 тысяч?!
Расход оптимальный: 1 литр топлива на 4 центнера зерна. Есть и энергонасыщенные корабли нивы, но именно этот, как МТЗ-80, легенда.
Кстати, создать свой комбайн – это тоже решение Первого на заре нашей независимости. Собрать и соединить лучшие в единой модели смогли и на «АМКАДОР». Это не просто погрузчик или грейдер, это мультисистема.
Президент вручил символы Государственного знака качества.
Действительно, руки белорусов пахнут хлебом, а не тротилом. Это и международный вайб нашей страны, и требование Президента – создавать региональные пекарни. В Минск со своим хлебом приехали из Рогачева, из «Первой пекарни». «Егорка» и «Любимая Аленка» – это лучший рецепт от настоящих белорусов.
Александр Лукашенко:
Не похоже, что они у тебя работают на этом комбинате. Все худенькие, подтянутые…
– А мы совмещаем со спортом, поэтому...
– Молодцы. Это правильно. Для спортсменов это важно. Вот я думаю, приедут «динамовцы» минские. Они молодцы, и в Москве, и в Питере выиграли. «Локомотиву» я уже боюсь говорить, что будет завтра. Так я им иногда сало передаю.
Закуплю ящик, попрошу, чтобы приготовили. Знаешь, как в деревне раньше, в ящик хлеба черного. Витебчане делали. И я им свежего хлеба (ну так, по-деревенски и по-белорусски) передаю. А тут, сегодня все это читая, подумал, надо в Рогачеве заказать им сгущенки. Если они заслужат, мы им подарим.
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