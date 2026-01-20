Лукашенко оценил чудо-машину от «Гомсельмаша»

В современных условиях агрессивной конкуренции тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Об этом заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества. Торжественная церемония состоялась в международном выставочном комплексе «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заветный пятиугольник (как символ надежности, доступности, безопасности, эстетичности и новаторства) получили 12 товаров: от пломбира и шоколадных конфет до техники сельхозназначения. Как отметил глава государства, чествование предприятий, товары которых по итогам года удостоены знака качества, – новая традиция.

А вот у народной крестьянской марки, которую по-свойски называют «двенадцатка», локализация – 92 %. Действительно наш комбайн. Моторы из Ярославля, привычные, а теперь еще новые китайские, которые собирают в «Великом камне».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эту чудо-машину я знаю. – Как вы сказали, как моторный завод не нуждается в рекламе, но для вас здесь нет ни одного секрета в этой машине. Это наш флагман, наша флагманская модель, которая сегодня у нас на конвейере 20 лет. – Когда будет сложно, а сейчас непросто продать свою продукцию, вы это чувствуете лучше, чем я, делайте. Пусть даже будет чуть меньше, но качественно. Надо качество. Я не думаю, если хороший механизатор работает, специалист, на этой технике, что эта техника хуже западных. Наш парень этот, 8 тысяч! 8 тысяч ты представляешь намолотить?! Я вообще не представляю, как там можно на комбайне (на любом комбайне) 8 тысяч?! Расход оптимальный: 1 литр топлива на 4 центнера зерна. Есть и энергонасыщенные корабли нивы, но именно этот, как МТЗ-80, легенда.

Кстати, создать свой комбайн – это тоже решение Первого на заре нашей независимости. Собрать и соединить лучшие в единой модели смогли и на «АМКАДОР». Это не просто погрузчик или грейдер, это мультисистема. Президент вручил символы Государственного знака качества.

Действительно, руки белорусов пахнут хлебом, а не тротилом. Это и международный вайб нашей страны, и требование Президента – создавать региональные пекарни. В Минск со своим хлебом приехали из Рогачева, из «Первой пекарни». «Егорка» и «Любимая Аленка» – это лучший рецепт от настоящих белорусов.