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Шиманович завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде

20 января 2026 18:31
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Ирина Шиманович и Солана Сьерра завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису в парном разряде, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В поединке первого круга белорусско-аргентинский тандем уступил австрийско-сербскому дуэту Анастасия Потапова – Ольга Данилович. Первый сет землячка и ее напарница проиграли, 3:6, однако во втором взяли реванш с таким же результатом. Но в третьей партии расстановка сил всецело оказалась на стороне соперниц, они уверенно действовали на корте и не отдали ни одного гейма. Ранее Ирина уступила испанке Марине Бассольс во втором раунде квалификации одиночного разряда.

Уже 21 января свой турнирный путь продолжит первая ракетка планеты Арина Соболенко, она встретится с оппоненткой из Китая Чжу Сян Бай, которая занимает 702-е место в рейтинге. 

# Теннис

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