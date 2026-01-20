Шиманович завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде

Ирина Шиманович и Солана Сьерра завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису в парном разряде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В поединке первого круга белорусско-аргентинский тандем уступил австрийско-сербскому дуэту Анастасия Потапова – Ольга Данилович. Первый сет землячка и ее напарница проиграли, 3:6, однако во втором взяли реванш с таким же результатом. Но в третьей партии расстановка сил всецело оказалась на стороне соперниц, они уверенно действовали на корте и не отдали ни одного гейма. Ранее Ирина уступила испанке Марине Бассольс во втором раунде квалификации одиночного разряда.

Уже 21 января свой турнирный путь продолжит первая ракетка планеты Арина Соболенко, она встретится с оппоненткой из Китая Чжу Сян Бай, которая занимает 702-е место в рейтинге.