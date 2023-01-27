Обещали 4400 рублей. Вот как обманули белорусов на Крайнем Севере на заработках

Новости Беларуси. Работа вахтовым методом – трудовой процесс, который проходит вне места проживания работника, зачастую даже вне родной страны. Оплачивается сдельно либо по количеству отработанных часов. При этом работник получает не только временное трудоустройство, но также проживание, питание и трансфер до места работы, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Вахта – неплохой вариант для работников с низкой квалификацией или для тех, кто только начинает работать. Ведь на нее можно устроиться без опыта. Белорусы такую работу в основном ищут в России. И чаще всего в регионе Крайнего Севера. Там, как правило, самые тяжелые условия труда, но и самые большие зарплаты. Однако найти работу на вахте и вернуться домой с деньгами бывает ох как непросто. Чаще всего на вахту приглашают работников строительных специальностей. Причем для большинства вакансий не нужны какие-либо особые умения. Главное – желание хорошо зарабатывать и возможность покинуть родные края на несколько месяцев.

Сергей Шуманский:

В интернете можно найти десятки объявлений с предложениями работы вахтовым методом по всей России. В большинстве своем в названии компаний фигурируют слова «нефть» и «газ». Что, естественно, сразу же привлекает потенциальных работников. Одна из таких фирм – «Альфагазстрой» – отправляла белорусов на вахту прямиком на Крайний Север. В основном, строителей. Им обещали зарплаты айтишников, комфортное проживание, питание и своевременные выплаты. А на деле сотни работников оказались брошены на произвол судьбы и с трудом вернулись домой.

Восход и закат солнца на Ямале. Белорус Андрей Кабанчук сделал эти снимки в сентябре прошлого года. Именно тогда мужчина впервые в жизни побывал на Крайнем Севере. Почти 4 500 километров Андрей преодолел, конечно, не для того, чтобы полюбоваться природными красотами, а чтобы заработать денег для семьи.

Это видео минчанин снял в свой первый рабочий день. ГСП-2 – многопрофильная компания, реализующая инфраструктурные проекты по добыче, переработке и транспортировке природного газа. Звучит неплохо, выглядит масштабно. А если учесть, что организация является дочерним предприятием «Газпрома», то и вовсе не остается сомнений в зарплате и перспективах.

Андрей Кабанчук:

Приехали, нас обустроили в городке, мы жили, работали, все честно, по графику. Питание было трехразовое, проживание в вагончике. Не от хорошей жизни мы все туда поехали. Мы прекрасно знали, куда едем и на что стоит рассчитывать.

В августе 2022 года Андрей Кабанчук наткнулся в интернете на заманчивое объявление. Белорусская фирма «Альфагазстрой» искала электромонтажников. Официальное трудоустройство, работа на территории РФ, а главное, высокая заработная плата. Чтобы не упустить столь выгодное предложение, мужчина тут же откликнулся. Впрочем, кроме должности электромонтажника в организации были открытыми еще с десяток вакансий. Поэтому это же объявление привлекло внимание и еще одного минчанина Сергея Товпенца.

Сергей Товпенец:

Наткнулся на объявление о работе машиниста крана. Предлагалась высокая заработная плата, официальное трудоустройство. В объявлении было указано, что на объекте имеется медобслуживание, условия труда, полный соцпакет. Подал свои документы для рассмотрения, мне сказали, что я подхожу. Прибыл на собеседование, устроился на работу, подписал договор. И вылетел 18 августа на полуостров Ямал. На работу, на объекты «Газпрома». «Перед работниками моя совесть чиста». Поговорили с сотрудницей организации, которая не платила белорусам на заработках – подробности здесь. На этот же объект, только уже осенью попали минчане Александр Сапонко и Станислав Петровский. Они трудились водителями. Житель Орши Сергей Булавкин работал на Ямале электромонтажником. Вакансии у всех разные, но ситуация, в которой оказались по приезду на место, как под копирку. Мужчины хорошо знакомы между собой, оно и понятно, за несколько месяцев им было что обсудить. Всех их объединяет одна беда.

Сергей Булавкин:

Брали в качестве электромонтажника 4 разряда по силовым и осветительным сетям. Когда приехали туда, по факту мы всю вахту тягали кабель. Просто тягали кабель по лоткам. Несколько человек было на расключку на трансформаторные подстанции, дали им какое-то количество инструмента. В принципе, условия проживания не самые плохие. Хотя много было того, что не совпадало. Первая проблема – с санузлами, есть фотографии, но не хотелось бы их показывать – мягко говоря, мерзко. Постоянные проблемы с очередями, как такового особого порядка не было. А начиналось все не так уж плохо. Офис в столице, вежливый персонал. С кем-то заключали трудовой договор, с кем-то договор подряда. На бумаге черным по белому сроки рабочих смен и сумма заработной платы. Не придраться. За каждым из рабочих здесь, на родине, закрепили персонального менеджера. Всего на вахту в Россию тогда отправились почти 150 белорусов.

Максим Мироненко:

Электромонтажникам указывали оклад 4 400 белорусских рублей. По приезду к ним в компанию на Скорины, помещение 8А я у них спросил: «Вы трудовое агентство или прямой работодатель?» Они сказали, что прямой работодатель. Спросил: «Где мы будем работать, это ваша компания предоставляет объекты, ваша компания что-то строит, делает?» Она мне толком не могла объяснить, а объяснял мне специалист Елизавета Куляй – главная персона нашего путешествия на Север. К слову, вышеупомянутая Елизавета Куляй первое время была на связи 24 на 7. Курировала переезд бригады из Беларуси на Ямал, ведь фирма полностью взяла на себя расходы по транспортировке. По приезду рабочих в Россию отвечала на звонки и СМС, давала разъяснения и советы, но счастье длилось недолго. Чем ближе подходил день зарплаты, тем реже девушка стала появляться в Сети. А позже и вовсе абонент оказался недоступен.

Александр Сапонко:

По доставке никаких вопросов не было. Там, что обещали, все выполнено. Дали новые машины – нет вопросов. Вопросы начались потом.

Сергей Булавкин:

Практически каждый день отправляли СМС, получалось даже созваниваться с нашими менеджерами. Менеджеры у нас Виктория Бич, Елизавета Куляй. Постоянно вешали лапшу: подождите немного, день, два, неделю. Вот, пришли выплаты, надо все пропустить через банк. По началу верили, а потом, через пару недель поняли, что нам просто врут.

Сергей Товпенец:

Началось, что вахта уже не два месяца, как договаривались, а три, забыли медкомиссии наши. И не было оплаты согласно договору. Ну, мы начали списываться. Обещали, обещали... За август должны были заплатить 20 сентября, а заплатили только 3-4 октября. Сентябрь, октябрь, ноябрь – зарплаты нет до сегодняшнего дня. То, что условия трудового соглашения соблюдать никто не собирается, мужчины поняли сразу. Ни обещанного соцпакета, ни зарплаты. Впрочем, Сергею, если можно так выразиться, еще повезло. Оплату за один месяц из двух отработанных он все-таки получил. Некоторые же из его коллег по несчастью не положили в карман ни копейки. И вдобавок к этому до сих пор не могут получить на руки свои трудовые книжки.

Станислав Петровский:

Трудовая книжка до сих пор находится там. Получилось, что остался без денег, как моя жена говорит: поработал за еду.

Александр Сапонко:

Зарплаты не было, хотя в ФСЗН сказали, что зарплату за сентябрь вам начислили. Но начислили по бумаге, якобы отчисления шли, а на самом деле никаких движений по счету нет. Только одно движение, из банка СМС шлют, чтобы платили за пользование счетом. Вместо трудовых на руках у работников остались лишь расписки с подписью кадрового работника фирмы. Только вот с этой бумажкой, к сожалению, официально никуда не устроишься. А по слухам, специалист, принявший документ на хранение, уже несколько месяцев как уволилась. В поисках справедливости мужчины побывали и у правоохранителей, и у чиновников.

Андрей Кабанчук:

Обращались в кучу инстанций. В инспекцию по труду, городскую прокуратуру, носили коллективное заявление по факту мошенничества в ОБЭП, ждем ответов.

Александр Сапонко:

Обращался в РУВД Центрального района – отписку дали, Минтруда – отписку дали, вот в суд я подал на возмещение зарплаты и чтобы через суд уволиться. И то сказали, что не факт, что вам вернут книжку. Были мы на приеме в администрации, я спросил: что мы, оказывается, трудоустроенные бомжи, что четыре месяца мы ни зарплаты не получаем, ни трудовые не отдают? Хотя бы отдали трудовые, работали бы, пока все эти суды. Так мы на работу не можем устроиться. Вот такие социальные гарантии у нас.