«Подрастут правнуки, я им тоже расскажу». Узники Минского гетто пообщались со студентами и госслужащими

Новости Беларуси. О жертвах холокоста сегодня, 27 января, вспоминали в столичном колледже строителей. Место встречи выбрано неслучайно. С июля 41-го по октябрь 43-го здание было частью Минского гетто, в котором убили сотни женщин, детей и стариков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память погибших почтили возложением цветов и минутой молчания.

Трагические события прошлого сегодня объединили сотни людей – это представители госорганов, дипмиссий, ветераны и учащиеся. У каждого была возможность пообщаться с узниками Минского гетто и из первых уст узнать страшную правду.

Александр Шипуло, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Мы, белорусы – мирные люди. И память о холокосте необходима для того, чтобы наши дети не стали жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. Чтобы сохранить нашу независимость, суверенитет, успешно развиваться, нам необходимо сохранять память и передавать нашим поколениям.

На сегодня я, наверное, единственный узник Минского гетто, который был в Минском гетто с первого до последнего дня, все 27 месяцев, с трех до пяти лет. И то, что я запомнил, те единственные эпизоды, пять или шесть случаев, которые никогда из меня не выйдут. Я их рассказываю своим детям, внукам. Вот подрастут правнуки, я им тоже расскажу.