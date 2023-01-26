«Проблемы Европы – это проблемы всего мира». Почему будущее не за Западом?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Как говорил недавно один из дипломатов Индии, что Европе надо перестать думать, что проблемы Европы – это проблемы всего мира. Они мало кого сегодня интересуют. Если так посмотреть, эти государства живут своими интересами, своими проблемами. Там, может, еще более глобальные есть вопросы, над которыми они работают. Но почему-то старой Европе кажется, как и 300-500 лет назад, все должно крутиться вокруг этих государств, их проблем, а интересы остальных народов мира – это второстепенные темы, которых не стоит касаться. Вот если у них какая-то проблема, все должны (Китай, Индия, Пакистан) быстро бросаться и их поддерживать. Этого уже не будет никогда.

Огромная заслуга нашего Президента, что мы это понимаем и действуем в интересах глобального будущего мира конструктивного, который будет работать на созидание. Не зря у нас Год мира и созидания. В том числе эти визиты на это направлены, на уважение. В этом вопросе мы выиграем в будущем, это плюс нам, нашим детям и внукам, которые уже будут жить в новом мире. Новый мир, который уважает друг друга, а эти политики, которые еще остались в ХХ веке, судьба их будет печальной, потому что эти государства стоят на пороге того, чтобы стать странами третьего мира. Будущее за другими странами. И мы это сегодня видим и в науке, и в природных ресурсах, которыми располагает большая часть планеты здравомыслящая, которая с нами. А это будут задворки всего остального мира, к сожалению, это их выбор. Если народы не одумаются и не сделают правильный выбор, это их выбор, мы лезть туда не будем. Это право этих людей, которые там живут.

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