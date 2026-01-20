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Утверждён состав белорусской команды на зимние Игры-2026 в Италии

20 января 2026 20:09
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На заседании Исполкома НОК Беларуси утвержден состав делегации на зимние Олимпийские игры в Италии, рассказали в программе «СТВ-Спорт». За медали главного старта четырехлетия поведут борьбу пять отечественных спортсменок в пяти дисциплинах. 

В лыжной акробатике нашу страну представит Анна Гуськова. В горнолыжном спорте – Мария Шканова, среди конькобежцев единственная путевка у Марины Зуевой, в лыжных гонках свои силы попробует лидер нашей национальной команды Анна Королева, в фигурном катании – Виктория Сафонова.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В общей сложности будут разыграны 116 комплектов наград в 16 видах спорта. 

# Белорусские спортсмены

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