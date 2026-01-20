Лукашенко: белорусские предприятия одними из первых в СССР получили знак качества

В современных условиях агрессивной конкуренции тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Об этом заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко вручил символы Государственного знака качества. Торжественная церемония состоялась в международном выставочном комплексе «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент вручил символы Государственного знака качества. Заветный пятиугольник (как символ надежности, доступности, безопасности, эстетичности и новаторства) получили 12 товаров: от пломбира и шоколадных конфет до техники сельхозназначения. Как отметил глава государства, чествование предприятий, товары которых по итогам года удостоены знака качества, – новая традиция.

Беларусь – страна качества: жизни, отношения к делу, прошлому, друг к другу. А сегодня день торжества качества в самом базовом понимании – качества нашей продукции. Теперь эта аксиома подкреплена специальным знаком. Церемония уже стала традицией суверенной Беларуси, но впервые в такой локации – современном «БелЭкспо», международном выставочном центре. Только в таких интерьерах с размахом можно отразить весь потенциал Беларуси. Событие историческое, а вместе с белорусами, как всегда бывает в такие моменты, глава нашей страны. Страны качества. У этого определения исторический фундамент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чествование предприятий, товары которых по итогам года удостоены Государственного знака качества, стало нашей новой доброй традицией. Традиции с крепким историческим фундаментом. Когда в 1967 году, в прошлом веке, в Советском Союзе учредили знак качества, одними из первых его получили именно белорусские МАЗы, БЕЛАЗы, тракторы, деликатесы минского мясокомбината. За первые 10 лет существования советского знака право маркировать им свою продукцию заслужили почти 3 000 товаров, производимых на территории нашей Беларуси. Здесь был не только сборочный цех СССР, но и интеллектуальный центр, инженерный, а также научный (подробности).

А этот продукт даже старше самого советского ГОСТа. Это марка вообще по рецептуре 1962 года. Руслан Чиботарь и в профессиональном плане, и в карьере вырос на местном заводе. Коллеги его называют сырным «сомелье». Но знак качества предприятие из южного региона получило за мороженое. На кобринское мороженое не зазорно пригласить девушку.