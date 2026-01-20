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Белорусы завоевали три награды в первый день Кубка России по велоспорту на треке

20 января 2026 20:10
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В Санкт-Петербурге стартовал Кубок России по велоспорту на треке. Во вторник сильнейших определили в командных спринтерских гонках. Копилка белорусской сборной пополнилась тремя медалями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша женская дружина уверенно выиграла квалификацию и закрепила успех в финале, став победителем турнира. Золотые награды соревнований завоевали Полина Конрад, Анна Терех, Ирина Чуянкова, Ксения Шинкоренко и Алина Короткина. Серебро у еще одного отечественного квинтета в составе Валерии Степанец, Ангелины Солиной, Дарьи Городко, Василины Тереховой и Аделины Сакун.

В аналогичной дисциплине у мужчин наши парни замкнули тройку сильнейших. Вторая сборная показала пятый результат. В программе второго дня соревнований индивидуальные гонки преследования.

# Велоспорт

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