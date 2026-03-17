Дворцово-парковый ансамбль Вислоухов – как разрушенное имение стало сокровищем искусства?

Путешествие с акцентом! Приглашаем в телетур по Полесью и отправляемся в Дрогичинский район! В программе «Путевка BY» вас ожидает свидание с бэмби, ослепительная архитектура и народные присмаки!

Променад по-королевски! Оостановка – дворцово-парковый ансамбль Вислоухов. Элегантный усадебный дом – дуэт позднего классицизма и барокко. Его заложил в 1805 году, одновременно с Успенской церковью, подкоморий брестский Зенон Вислоух. Живописный парк и аллея соединяют два памятника архитектуры. Безупречно! Здесь живет вдохновение круглый год! Долина счастья в Брашевичском лесничестве! Побывали на свидании с Бэмби – смотрите, какая красота.

Евгений Квачук, краевед, учитель истории Перковичской СШ:

История этого дома и семьи начинается в середине XVIII века, когда владельцем Перкович стал Зенон Вислоух. Зенон принял разрушенное имение и сразу же задумал построить усадебный дом, разбить парк и построить церковь. В доме находилось 15 комнат. Перед нами его точная реконструкция, но в 1905 году была снесена колоннада из-за несчастного случая. Кучер подвез карету, но карету вдруг понесли лошади, он упал и убился. Дом был построен из местного кирпича, его строили местные мастера, и семья Вислоухов здесь жила около 150 лет.