Ольга Чемоданова о проекте «Минская смена»: уникальная возможность услышать наших ребят и их идеи

Новости Беларуси. Уникальная возможность услышать идеи молодежи. В ратуше прошел финал проекта «Минская смена», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие около 50 студентов Минска. Были предложены инициативы по улучшению городской инфраструктуры. До финала дошли лучшие. Для предзащиты было представлено 17 проектов. Из них восемь вышли в финал. Это разные инициативы. Среди них тема экологии, патриотического воспитания, здорового образа жизни и спорта. Проекты, которые вышли в финал, планируют воплотить в жизнь.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Уникальная возможность услышать наших ребят, их идеи, которые, я надеюсь, будут воплощены в жизнь в будущем. Это разные проекты. Это тема патриотического воспитания, здорового образа жизни. Спортивная тема в том числе будет представлена, то есть спортивные площадки – в каком виде и где мы сегодня можем предложить жителям нашей столицы заниматься спортом.

Ульяна Гриневич, студентка Белорусской государственной академии авиации:

Наш проект направлен на воспитание настоящих патриотов с самого детства, с 1 класса. В него будут входить форменное обмундирование, собственный гимн, песня, слоган, в общем, то, что будет направлено на молодежь.