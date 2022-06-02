«Предприятие успешно работает». Владимир Кухарев побывал на Минском электротехническом заводе

Новости Беларуси. Более 80 % продукции Минского электротехнического завода имени Козлова отправляется на экспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. О работе предприятия шла речь во время визита на производство председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Среди производителей разнообразного электротехнического оборудования предприятие является одним из крупнейших в Европе. Сейчас завод работает успешно и эффективно. По итогам работы за 2021 год предприятие было занесено на доску почета Партизанского района в номинации «Лучший экспортер».

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:

В настоящее время предприятие работает эффективно, на нем трудятся в двухсменном режиме 2 615 человек. Предприятие выпускает трансформаторы для различного напряжения. В настоящее время по комплектованию импортными комплектующими есть запасы, предприятие успешно работает.

Владимир Гунич, электромонтажник Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова:

Пришли новые технологии, станки, оборудование, материал, качество работы улучшается. Приятно работать, когда людям тоже качественную продукцию выпускают. Новая покраска, «малярку» построили, если раньше красили краской обыкновенной, сейчас – порошковой, более качественная продукция получается.