В Беларуси изменили правила целевого набора – что изменится

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров от 31 августа 2022 года № 572 «О вопросах реализации образовательных программ», обновляющее правила реализации образовательных программ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Круг организаций, имеющих право заказывать специализированное обучение, был расширен и теперь включает государственные органы, государственные организации, организации с долей государственного участия не менее 50 % и отдельные организации, которые внесли значительный вклад в развитие региона.

Введены новые требования к заказчикам целевой подготовки, в том числе обязательное обоснование необходимости подготовки специалиста и проведение конкурсного отбора среди претендентов.

Определена ответственность сторон за нарушение условий договоров о проведении заказных учебных мероприятий, а также уточнены сроки и формы подачи заявок.

Внесены изменения и в правила государственной аккредитации: процедуры переходят в электронный формат, а в состав комиссий теперь должны входить представители работодателей. Требование к доле преподавателей, имеющих ученую степень, повышено до 45%, причем этот стандарт вступает в силу 1 сентября 2030 года.