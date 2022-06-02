Беларусь и Россия продолжают обсуждать совместные проекты. Упор на сотрудничество в сфере АПК

Роман Головченко отметил, что санкционное давление на Беларусь и Россию – это время возможностей. Одно из важнейших направлений взаимодействия между регионами – сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Так, белорусская сторона заинтересована в наращивании поставок племенного скота – наши специалисты также готовы оказать содействие в развитии сельского хозяйства в Ленинградской области. Также Беларусь может увеличить объем поставок продовольствия в торговые сети этого региона. В свою очередь российским инвесторам предлагается освоить площадки в Могилевской области.