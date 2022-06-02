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Беларусь и Россия продолжают обсуждать совместные проекты. Упор на сотрудничество в сфере АПК

02 июня 2022 17:17
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Новости Беларуси. Инвестпроекты, АПК, строительство: приоритеты отношений и конкретные совместные проекты наши партнеры из Ленинградской области продолжили обсуждать с премьер-министром Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия продолжают обсуждать совместные проекты. Упор на сотрудничество в сфере АПК-1

Роман Головченко отметил, что санкционное давление на Беларусь и Россию – это время возможностей. Одно из важнейших направлений взаимодействия между регионами – сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Так, белорусская сторона заинтересована в наращивании поставок племенного скота – наши специалисты также готовы оказать содействие в развитии сельского хозяйства в Ленинградской области. Также Беларусь может увеличить объем поставок продовольствия в торговые сети этого региона. В свою очередь российским инвесторам предлагается освоить площадки в Могилевской области.

Беларусь и Россия продолжают обсуждать совместные проекты. Упор на сотрудничество в сфере АПК-4

Отметим, объем двусторонней торговли Беларуси и Ленинградской области за последние десять лет вырос почти в два раза. По итогам 2022 года планируется прирост еще на 30 %. Резервы есть. Точками роста должны стать прежде всего проекты в сфере импортозамещения.

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# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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