Беларусь и Россия продолжают обсуждать совместные проекты. Упор на сотрудничество в сфере АПК

Новости Беларуси. Инвестпроекты, АПК, строительство: приоритеты отношений и конкретные совместные проекты наши партнеры из Ленинградской области продолжили обсуждать с премьер-министром Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Инвестпроекты, АПК, строительство: приоритеты отношений и конкретные совместные проекты наши партнеры из Ленинградской области продолжили обсуждать с премьер-министром Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко отметил, что санкционное давление на Беларусь и Россию – это время возможностей. Одно из важнейших направлений взаимодействия между регионами – сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Так, белорусская сторона заинтересована в наращивании поставок племенного скота – наши специалисты также готовы оказать содействие в развитии сельского хозяйства в Ленинградской области. Также Беларусь может увеличить объем поставок продовольствия в торговые сети этого региона. В свою очередь российским инвесторам предлагается освоить площадки в Могилевской области.
Отметим, объем двусторонней торговли Беларуси и Ленинградской области за последние десять лет вырос почти в два раза. По итогам 2022 года планируется прирост еще на 30 %. Резервы есть. Точками роста должны стать прежде всего проекты в сфере импортозамещения.
Читайте также:
Вплоть до передачи части территории. Губернатор Ленинградской области о большой стройке для белорусов под Питером
«Регион – надежный партнер. Вы всегда держите слово». Лукашенко о работе с Ленинградской областью
Там каждый сантиметр пропитан кровью наших людей. За что Лукашенко поблагодарил губернатора Ленинградской области?