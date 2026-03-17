Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси

Глава Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Казахстана Тимуром Жаксылыковым. Об этом пишет пресс-служба белорусского лидера.

Президент отметил, что следил за референдумом в Казахстане и подчеркнул высокую поддержку новой Конституции и главы государства Касым-Жомарта Токаева. По его словам, результаты голосования и явка показали доверие граждан к принятым решениям.

Лукашенко также передал поздравления президенту Казахстана и всему народу страны с достигнутыми итогами.

«Я хочу вас поздравить. И прошу вас: передайте Касым-Жомарту Кемелевичу самые теплые мои пожелания и поздравления с результатом. Он молодец. И поздравить казахский народ, казахстанцев с этим успехом», – заявил он.

Фото: president.gov.by