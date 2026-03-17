Лукашенко: Беларусь будет очень надежным партнером для Казахстана

Александр Лукашенко одним из первых поздравил коллегу Касым-Жомарта Токаева и весь казахстанский народ с успешным проведением плебисцита. Белорусский лидер заметил символичное совпадение, что отныне Беларусь и Казахстан будут отмечать праздник Основного закона в один день, 15 марта, что еще больше объединит братские народы.

За 2025 год объем торговли услугами вырос почти до 500 миллионов долларов, а положительное сальдо для нашей страны по итогам года превысило миллиард. За этот же период в белорусскую экономику поступило почти 70 миллионов долларов инвестиций из Казахстана. Одной из тем разговора стал прошедший в Казахстане республиканский референдум по принятию новой Конституции. Поправки коснулись 80 % статей документа.

Учитывая население этой страны (более чем 20 миллионов человек) и налаженные связи, Казахстан для нас – ключевой партнер в Центральной Азии, подчеркнул Президент. Белорусский экспорт представлен мясной и молочной продукцией, мебелью и стройматериалами. Взаимный интерес у партнеров есть и в промышленной кооперации. В Казахстане уже работают более тысячи компаний с нашим капиталом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу вас поздравить с очень успешным проведением референдума по Конституции и результатами. Все-таки, как ни говори, это поддержка Президента. Он рискнул в это непростое время, внес на референдум очень важные для народа Казахстана вопросы. И народ и по явке, и по голосованию, 87 % с лишним, по-моему, проголосовало – потрясающий результат. Я хочу вас поздравить и прошу вас, передайте Касым-Жомарту Кемелевичу самые теплые мои пожелания и поздравления с результатом. Он молодец. И поздравить казахский народ с этим успехом.

Очень надеюсь и очень хотел бы, чтобы в связи с новой Конституцией и голосованием Казахстан развивался стабильно и получил от этого больший эффект. С казахстанцами у нас добрые отношения всегда были, и я уверен, что они сохранятся. Мы недавно обсуждали, вы недавно были у меня с руководителем парламента. Мы об этом говорили подробно.

Наша правительственная делегация в конце прошлого года (в ноябре) там была, и мне докладывал премьер, что очень хорошие провели мероприятия, встречи были и договоренности очень солидные. Ну, и 1,5 миллиарда – это приличный товарооборот, что тут говорить. Поэтому мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество с Казахстаном.

Еще раз подчеркиваю, мы очень уважаем ваших трудолюбивых людей, поддерживаем тот курс, который вы проводите. Очень серьезный курс, вы каждый год занимаетесь реформами, ничего не заявляя об этом, и не кричите, но спокойно в этом отношении делаете многое. Поэтому и в ЕАЭС, и в ООН, и на международных площадках, и в наших отношениях мы будем очень надежными партнерами для вас.