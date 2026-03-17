Самобытно, весело и вкусно! Как в агрогородке Бездеж принимают гостей?

Чтобы прочувствовать колорит Полесья, отправляйтесь в агрогородок Бездеж! Здесь можно посетить уникальный Троицкий храм, поткать на кроснах и удивиться богатой коллекции фартушков в музее народного творчества. Здесь же вам могут устроить смачную дегустацию местной кухни. Этот гастротур обожают не только белорусы, но и иностранцы. Самобытно, весело и очень вкусно! Прогуляемся по подворью!

Светлана Волкович, смотритель музея народного творчества «Бездежский фартушок»:

Это настоящий домик, он здесь был, мы его немножко отреставрировали, и сейчас мы здесь проводим дегустации. Говорят, дому 100 лет. Тут все по-полесски, в том числе и крыша. Едем на озеро, там растет чарот, мы его заготавливаем и привозим сюда, вяжем и кроем. Мы хозяйство здесь держим, огород садим, все выращиваем сами, все натуральное. Вот у нас пруд небольшой, там рыбки много.