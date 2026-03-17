Прямой эфир

Зарубежные перевозчики обратились к Лукашенко для урегулирования ситуации с литовскими фурами

17 марта 2026 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская сторона примет решение по фурам с литовской регистрацией и уведомит партнеров из Литвы и Польши. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные перевозчики обратились к Лукашенко для урегулирования ситуации с литовскими фурами-2

Зарубежные перевозчики обратились к Президенту Беларуси для урегулирования ситуации с фурами с литовской регистрацией. Глава государства, руководствуясь гуманитарными основаниями, поручил премьер-министру встретиться с автоперевозчиками и выслушать их позицию. Александр Турчин 17 марта провел данную встречу. 

Белорусская сторона, несмотря на откровенно недружественную политику соседних государств, занимает конструктивную позицию и намерена максимально учитывать интересы всех заинтересованных. Премьер-министр Беларуси заявил, что, несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у нашей страны точно нет намерения и желания этим воспользоваться. Желание государства – конструктивно договориться и выйти из сложившейся ситуации. 

# Александр Лукашенко # Александр Турчин # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь будет очень надежным партнером для Казахстана
17 марта 2026 10:35

Лукашенко: Беларусь будет очень надежным партнером для Казахстана

В Беларуси изменили правила целевого набора – что изменится
17 марта 2026 09:25

В Беларуси изменили правила целевого набора – что изменится

Самобытно, весело и вкусно! Как в агрогородке Бездеж принимают гостей?
17 марта 2026 09:18

Самобытно, весело и вкусно! Как в агрогородке Бездеж принимают гостей?