Зарубежные перевозчики обратились к Лукашенко для урегулирования ситуации с литовскими фурами

Белорусская сторона примет решение по фурам с литовской регистрацией и уведомит партнеров из Литвы и Польши. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные перевозчики обратились к Президенту Беларуси для урегулирования ситуации с фурами с литовской регистрацией. Глава государства, руководствуясь гуманитарными основаниями, поручил премьер-министру встретиться с автоперевозчиками и выслушать их позицию. Александр Турчин 17 марта провел данную встречу.

Белорусская сторона, несмотря на откровенно недружественную политику соседних государств, занимает конструктивную позицию и намерена максимально учитывать интересы всех заинтересованных. Премьер-министр Беларуси заявил, что, несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у нашей страны точно нет намерения и желания этим воспользоваться. Желание государства – конструктивно договориться и выйти из сложившейся ситуации.