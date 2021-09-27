«Он уже находился в тяжёлом состоянии». Антон Бычковский рассказал о польской медсправке у беженца, которого выдворили на территорию Беларуси
Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Елена Леонидовна, вы поедете в том числе и в Свислочский район. Или просто показать. То, что говорит Александр Людвигович, это правда. Не только же в Свислочи, по всей границе, правда?
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Конечно, мы поедем, чтобы показать что там происходит на самом деле. Показать именно международным организациям, показать СМИ, показать даже обычным гражданам, это, возможно, будут и граждане Польши.
Алена Сырова, СТВ:
Алексей, как вы думаете, воспользуются ли польские журналисты или литовские журналисты таким роскошным предложением?
Алексей Дзермант, политолог:
Смотрите, в Литве вся пресса свободная более-менее сдавленная. То есть там сложно найти журналиста. А вот в Польше немножко другая ситуация все-таки. Там существует оппозиционная партия, как правило, левого толка, которая действительно уделяет внимание правам человека, и журналистов достаточно много. И вот мы видели, кстати, как как зайца гоняли депутата польского Сейма, который пытался там вещи поднести мигрантам. Есть там и журналисты, и правозащитники, которые, кстати, связаны с европейскими.
Кирилл Казаков:
Наши эксперты насчитали порядка двух десятков организаций и человек, которые готовы приехать.
Алексей Дзермант:
Да, поэтому с Польшей можно поработать, я думаю, это перспективно. И полякам нужно знать, что творят их власти, как натравливают в буквальном смысле собак и пограничников на бедных людей.
Кирилл Казаков:
Антон, вот если можно, мы хотим показать ваше же видео, пресс-службы Погранкомитета, которое можно увидеть за эту ночь. То есть каким образом гоняют людей из Польши сюда. С собаками, натравливают, просто прокомментируйте это видео, что на этих кадрах происходит и действительно ли это на самом деле так страшно?
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Это событие произошло буквально недавно, с 25 на 26 сентября ночью. Приблизительно в полночь польские силовики доставили группу мигрантов к линии государственной границы на участке ответственности пограничной заставы «Русаки», куда как раз мы собираемся в последующем привезти правозащитников. Вот в заранее проделанном проходе, предварительно осмотрев тщательнейшим образом все вещи этой группы мигрантов, дабы избежать такого казуса, который был совершенно недавно в Свислочском районе, когда гражданин Ирака оказался на белорусской территории.
Кирилл Казаков:
Причем со справками из польского медучреждения.
Антон Бычковский:
Совершенно верно. И это абсолютно и безоговорочно подтверждало, что он находился на территории Польши некоторое время, был осмотрен там. Правда, польская пограничная стража не предоставила никаких личных данных польским врачам, которые осматривали этого человека. И после заключения, несмотря на то, что он уже находился в тяжелом состоянии, там были зафиксированы и травмы, и его тяжелейшее состояние, и рвота, и отравление, и так далее, они его, несмотря на это, доставили на линию границы и фактически перекинули на территорию.
Кирилл Казаков:
Еще раз напомню, что инициатива БСЖ является приглашением журналистов и любых общественных деятелей, чтобы они приехали и посмотрели, в каких условиях находятся беженцы на границе. Елена Леонидовна, ваша цель какова? Хорошо, вы приехали, посмотрели, например, сюжет отсняли журналисты, написали статьи, приехали какие-то уполномоченные, заинтересованные. Дальше что? Что с этими бумагами, с этим видео? Каким образом, куда оно будет направлено?
Елена Богдан:
Вы знаете, прежде всего мы должны дифференцировать, есть политики, которые лоббируют свои интересы, и есть обычные люди. Помощь мы оказываем давно. И мы ее с собой тоже возьмем, естественно. Наша задача – донести до простых людей, до простых граждан этих государств, что действительно сегодня творят их лидеры государств, что сегодня происходит, что их заявления и псевдоследования всем европейским конвенциям, Конвенции о беженцах, Европейской конвенции о правах человека – это всего лишь слова, что на самом деле они не работают. И если так сегодня поступают с этими людьми, которые находятся в уязвимом положении, то это абсолютно не значит, что завтра эти люди не окажутся в похожей ситуации, что на их права тоже будет наплевать. Понимаете, наша задача, прежде всего рассказать о том, что там происходит на самом деле.
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