«Он уже находился в тяжёлом состоянии». Антон Бычковский рассказал о польской медсправке у беженца, которого выдворили на территорию Беларуси

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Елена Леонидовна, вы поедете в том числе и в Свислочский район. Или просто показать. То, что говорит Александр Людвигович, это правда. Не только же в Свислочи, по всей границе, правда?

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Конечно, мы поедем, чтобы показать что там происходит на самом деле. Показать именно международным организациям, показать СМИ, показать даже обычным гражданам, это, возможно, будут и граждане Польши. Алена Сырова, СТВ:

Алексей, как вы думаете, воспользуются ли польские журналисты или литовские журналисты таким роскошным предложением? Алексей Дзермант, политолог:

Смотрите, в Литве вся пресса свободная более-менее сдавленная. То есть там сложно найти журналиста. А вот в Польше немножко другая ситуация все-таки. Там существует оппозиционная партия, как правило, левого толка, которая действительно уделяет внимание правам человека, и журналистов достаточно много. И вот мы видели, кстати, как как зайца гоняли депутата польского Сейма, который пытался там вещи поднести мигрантам. Есть там и журналисты, и правозащитники, которые, кстати, связаны с европейскими. Кирилл Казаков:

Наши эксперты насчитали порядка двух десятков организаций и человек, которые готовы приехать.

Алексей Дзермант:

Да, поэтому с Польшей можно поработать, я думаю, это перспективно. И полякам нужно знать, что творят их власти, как натравливают в буквальном смысле собак и пограничников на бедных людей. Кирилл Казаков:

Антон, вот если можно, мы хотим показать ваше же видео, пресс-службы Погранкомитета, которое можно увидеть за эту ночь. То есть каким образом гоняют людей из Польши сюда. С собаками, натравливают, просто прокомментируйте это видео, что на этих кадрах происходит и действительно ли это на самом деле так страшно? Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Это событие произошло буквально недавно, с 25 на 26 сентября ночью. Приблизительно в полночь польские силовики доставили группу мигрантов к линии государственной границы на участке ответственности пограничной заставы «Русаки», куда как раз мы собираемся в последующем привезти правозащитников. Вот в заранее проделанном проходе, предварительно осмотрев тщательнейшим образом все вещи этой группы мигрантов, дабы избежать такого казуса, который был совершенно недавно в Свислочском районе, когда гражданин Ирака оказался на белорусской территории. Кирилл Казаков:

Причем со справками из польского медучреждения.