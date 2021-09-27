«Диалога как такового нет». Представитель ГПК о контакте с зарубежными пограничниками по вопросу беженцев

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу « По существу » собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Алексей, скажите, пожалуйста, вообще, как коллеги из Литвы, Польши, Латвии идут сейчас на контакт? Я же понимаю, это оперативная работа – а, это работа следственная – б, это работа просто коммуникационная (информационным обменом она тоже строится). И вы стоите, друг другу можете руку пожать, по сути, как она сейчас строится?

Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:

Начнем с того, что руку мы действительно можем пожать, но есть определенные требования и принципы несения службы, наряда, поэтому такое не допускается. А что касается работы наших коллег, на сегодняшний момент конструктивного диалога мы не видим. Прежде всего, когда только начались эти события, очень много списывалось на ситуацию, связанную с пандемией. У нас всегда, когда какие-то конфликты происходят на государственной границе, есть пограничный уполномоченный по этим вопросам, что любой представитель может запрашивать встречу на государственной границе, обсуждать проблемные вопросы и, самое главное, – вырабатывать механизм их решения. Мы неоднократно выходили к нашим коллегам из сопредельных государств с инициированием таких встреч. Тем не менее никаких ответов получено не было и, соответственно, диалога как такового нет.

Кирилл Казаков:

То есть мяч все равно, как Президент говорит, там, на той стороне?

Алексей Сытенков:

На их стороне.

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