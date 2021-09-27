Энергетики отчитались о старте отопительного сезона в Минске. Куда обращаться, если батареи не греют?

Новости Беларуси. Подключение соцучреждений и жилого сектора столицы прошло в плановом режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас идет подготовка к следующему этапу.

Энергетики должны включить батареи в административных зданиях. В 2021 году отопительный сезон начался рано. Такое решение приняли для обеспечения комфорта жителей столицы.

Однако есть квартиры, где батареи еще не прогрелись полностью. Это связано со скоплением в трубах воздуха. В таких случаях требуется помощь специалистов.

Олег Жур, директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

С 20 сентября 2021 года филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» организована подача теплоносителя для включения отопления в детских садах, школьных учреждениях, библиотеках, архивах, больницах. А с 22 сентября (в течение 3 дней) организована подача теплоносителя для включения жилого фонда. Если у жильцов возникают какие-то трудности или проблемы с отоплением в жилых домах, квартирах, то для их оперативного решения необходимо обращаться в жилищно-эксплуатационные организации, которые занимаются обслуживанием их домовладений.