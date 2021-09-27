«Просто не хотят потерять лицо». Политолог объяснил, почему европейцы не хотят договариваться с Беларусью

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Смотрите, мы используем сейчас разные каналы. Как вы прокомментируете позицию того же Воскресенского, который был в Польше, сейчас в Украине. Ведь это тоже использование коммуникации?

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу « По существу » собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.

Алексей Дзермант, политолог:

Лучше, конечно, Юрию рассказать, что он там делал. Такие люди, которые доносят и свою точку зрения, и рассказывают, что происходит в стране, нужны. Мы не должны быть в каком-то вакууме, тем более мы ни от кого не закрываемся. Пожалуйста. Другое дело, что там смешные скандалы. Юрию уже кто-то визу дал, кто-то приглашение сделал. Сейчас они рассказывают: «Как же так? Как он попал?» На самом деле и они хотят, просто не хотят потерять лицо. Проблемы решить сами не могут, облажались с переворотом, надо с Беларусью дружить, соседи, никуда не денешься. Но терять лицо – это же политические баллы.

Алена Сырова, СТВ:

Как сказал министр Макей, что общался с европейскими коллегами, и именно в силу того, что не могут они пока переступить через свои официальные позиции.

Кирилл Казаков:

Придется. Потому что, например, Национальный банк Литвы заявил, что, скорее всего, рост экономики замедлится именно из-за того, что Литва объявила санкции в отношении Беларуси. Получается, что миграционный кризис нацелен на то, чтобы 6, 7 пакет санкций появился. Задавить Беларусь. Раз не задавили год назад, будем давить так, как можем.

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