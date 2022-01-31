«Он не ходил по барам, по танцам». Близкие вспоминают, каким человеком был Михаил Савицкий

В повседневной жизни Михаил Андреевич был очень разным, рассказали в документальном проекте « Тайны Беларуси ». Его вспоминают порой жестоким человеком, но справедливым, молчаливым и общительным, всегда обязательным, всегда в творческой форме и скромным, что характерно для художника «сурового стиля». Он предан своему делу и всех оценивает с художественной точки зрения. Главное, чтобы в его маленькой мастерской, завешенной полотнами от потолка до пола, были холст, краски и кисти. И осенью всегда должны быть свежие яблоки.

Виктор Альшевский, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художник, ученик Михаила Савицкого: У нас была какая-то такая добрая, человеческая форма общения, поскольку он по-настоящему был искренним человеком.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, художник: Міхаіл Андрэевіч быў чалавек адкрыты, да яго прыходзіла шмат людзей, і, безумоўна, ён сустракаўся і з маладымі мастакамі, і з мастакамі сталага ўзросту, і, канешне, у яго былі адкрытыя дзверы заўсёды ў майстэрню. Мне таксама не аднойчы давялося бываць у яго майстэрні, майстэрнях на вуліцы Някрасава, і гэта быў унікальны чалавек. Па-першае, ён быў вельмі дасведчаны ў мастацтве, шмат чытаў, у яго была выдатная бібліятэка, як ні ў каго дарэчы, у яго былі самыя першыя выданні.

Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

У него была гениальнейшая библиотека по сбору книг. Будучи студентом в Москве, он не ходил по барам, по танцам, потому что он был сверстник Салахова, Смолиных, это ребята взрослые, прошедшие войну, и взрослые по возрасту, больше тридцатки. Он скупил библиотеку одного, як ён казаў, вядомага вучонага. И он ее на корню скупил. Там недорого стоило. Если бы сегодня такую библиотеку, это чудо, это уникальное.

Виктор Альшевский:

Он перечитывал философские эстетические трактаты, то есть ему это было очень интересно, и поэтому это искусство стало таким глубоким, философским.

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