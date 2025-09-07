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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open

07 сентября 2025 07:54
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Первая ракетка планеты – белоруска Арина Соболенко – второй раз кряду завоевала титул чемпиона на Открытом чемпионате США. Теннисистку поздравил и Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open-2

«Дорогая Арина! Поздравляю с очередной яркой победой на US Open. Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена еще одна большая вершина. Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений».

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open-4

В решающем поединке Соболенко обыграла в двух сетах представительницу США Аманду Анисимову, которая занимает девятое место в мировом рейтинге, – 6:3, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open-6

Арина Соболенко, чемпионка Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде:
Думаю, из-за финалов, которые я играла в начале этого сезона, этот был другим. Знаете, мне казалось, что мне пришлось многое преодолеть, чтобы добиться этого. Я знала, что, знаете ли, благодаря упорной работе, которую мы проделали, я заслужила титул «Большого шлема» в этом сезоне, поэтому, да, когда я упала, это было настоящими эмоциями, потому что защитить этот титул и показать такой отличный теннис – это очень много значит. И бороться и справляться со своими эмоциями так, как я это сделала в этом финале, – это очень много значит. Сейчас я очень горжусь собой.

Общий призовой фонд 145-го US Open составляет рекордные 90 миллионов долларов США, чемпионы в мужском и женском одиночных разрядах получат по пять миллионов и по две тысячи рейтинговых очков. Для Арины Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвертым на турнирах серии «Большого шлема».

# Арина Соболенко # Александр Лукашенко # Теннис

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