Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open

«Дорогая Арина! Поздравляю с очередной яркой победой на US Open. Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена еще одна большая вершина. Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений».

Арина Соболенко, чемпионка Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде:

Думаю, из-за финалов, которые я играла в начале этого сезона, этот был другим. Знаете, мне казалось, что мне пришлось многое преодолеть, чтобы добиться этого. Я знала, что, знаете ли, благодаря упорной работе, которую мы проделали, я заслужила титул «Большого шлема» в этом сезоне, поэтому, да, когда я упала, это было настоящими эмоциями, потому что защитить этот титул и показать такой отличный теннис – это очень много значит. И бороться и справляться со своими эмоциями так, как я это сделала в этом финале, – это очень много значит. Сейчас я очень горжусь собой.

Общий призовой фонд 145-го US Open составляет рекордные 90 миллионов долларов США, чемпионы в мужском и женском одиночных разрядах получат по пять миллионов и по две тысячи рейтинговых очков. Для Арины Соболенко этот титул стал 21-м в профессиональной карьере и четвертым на турнирах серии «Большого шлема».