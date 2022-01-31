«Женщину, которую хочется видеть всегда». Вот что рассказал Ухтинский о клипе «Эхо любви» с Ириной Смольской
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Игорь, скажите, пожалуйста, легендарный клип «Эхо любви» – что уникального в нем, в подаче музыки, слов? Как она исполняла, что, действительно, о нем вспоминают с мурашками по коже?
Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:
В глаза ей посмотрите там, просто в глаза. Не надо слушать ни песню, ни Аксюту. Не надо ничего слушать. В глаза ей просто смотрите. Это так сыграть! Невозможно.
Алена Родовская:
Образ женщины хрупкой, ранимой. И вот этот взгляд, который открыт миру, мужчине, к которому она обращается. Наверное, все мужчины мечтают именно такую женщину встретить в своей жизни. У вас эта идея родилась, либо Ирина сама по себе была настолько женственной, что нужно было просто пустить ее в это плавание, чтобы она прожила?
Игорь Аксюта, певец, композитор:
Она могла сделать все что угодно на сцене.
Алена Родовская:
Так вы это спланировали? Либо это действительно рожденное в процессе съемок?
Игорь Аксюта:
Эти детали вместе с режиссером. Поэтому в связке была эта драматургия.
Владимир Ухтинский:
Еще и песня, и слова.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Все сошлось.
Алена Родовская:
Женщина, которая хочет любить и быть любимой.
Владимир Ухтинский:
Господь, если любит – все сойдется.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Были какие-то казусы во время съемок?
Игорь Аксюта:
Да, были, конечно, казусы. Ее снимали часов десять, а меня два. И то в пять утра.
Екатерина Забенько:
Я хочу сказать, что какую-то хрупкость свою девчачью она сохранила до конца своих дней. У нее была потрясающая фигура, она за собой следила, стремилась хорошо выглядеть.
Алена Родовская:
Правду говорят, что можно сделать свою внешность, красиво научиться говорить, но чего не отнять в женщине – это природную сексуальность. Любо она есть, либо нет. Не купишь ни за какие деньги. По-моему, в этом клипе мы явно видели, что это женщина с большой буквы.
Владимир Ухтинский:
Да даже, может, не женскую сексуальность, а именно женщину, которую хочется видеть всегда. Вот и все.
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