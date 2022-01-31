«Женщину, которую хочется видеть всегда». Вот что рассказал Ухтинский о клипе «Эхо любви» с Ириной Смольской

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Игорь, скажите, пожалуйста, легендарный клип «Эхо любви» – что уникального в нем, в подаче музыки, слов? Как она исполняла, что, действительно, о нем вспоминают с мурашками по коже?

Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:

В глаза ей посмотрите там, просто в глаза. Не надо слушать ни песню, ни Аксюту. Не надо ничего слушать. В глаза ей просто смотрите. Это так сыграть! Невозможно. Алена Родовская:

Образ женщины хрупкой, ранимой. И вот этот взгляд, который открыт миру, мужчине, к которому она обращается. Наверное, все мужчины мечтают именно такую женщину встретить в своей жизни. У вас эта идея родилась, либо Ирина сама по себе была настолько женственной, что нужно было просто пустить ее в это плавание, чтобы она прожила?

Игорь Аксюта, певец, композитор:

Она могла сделать все что угодно на сцене. Алена Родовская:

Так вы это спланировали? Либо это действительно рожденное в процессе съемок? Игорь Аксюта:

Эти детали вместе с режиссером. Поэтому в связке была эта драматургия. Владимир Ухтинский:

Еще и песня, и слова. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Все сошлось. Алена Родовская:

Женщина, которая хочет любить и быть любимой. Владимир Ухтинский:

Господь, если любит – все сойдется.