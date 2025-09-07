Праздник бега и здорового образа жизни – около 25 тыс. участников собрал Минской полумарафон

Праздник бега и здорового образа жизни. Около 25 тысяч участников собрал традиционный Минский полумарафон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот старт стал своеобразной спортивной визитной карточкой белорусской столицы. Сюда съезжаются не только с разных уголков страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Некоторые участники уже находятся на дистанции. Наш корреспондент в прямом эфире следит за дистанцией. На связь со студией выходит Сергей Тулупов. Что сейчас происходит в городе, который бежит?

Сергей Тулупов, корреспондент:

Доброе спортивное утро. Мы находимся в ядре Национального олимпийского стадиона «Динамо». Здесь уже многолюдно, а это значит, что некоторые участники уже финишировали. Понятное дело, что уровень подготовки у всех разный. Кто-то гонится за быстрыми секундами, а кто-то решил испытать себя на прочность, но вне зависимости от того, какой результат показан, все охотно делились своими эмоциями перед стартом.

Пробежать в пятый раз Минский полумарафон, достичь своих побед, немножко победить себя и победить прошлые результаты. Ну, в общем, достигать.

Я бегу не на результат, бегу просто, чтобы получить удовольствие от забега. Тем более, впервые я в Минске.

Я впервые в таком месте. Очень много народа, очень много движения. Все радостные, счастливые такие ждут старта.

– Какую дистанцию для себя выбрали и почему?

– 21 километр. Бегу за друга, потому что он сломал ногу, он не смог пробежать. Я вместо него решила.