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Новости по тегу #Виктор Альшевский

Делал списы фресок в Новгороде – пообщались с художником Виктором Альшевским о религии
13 сентября 2026 07:50

Делал списы фресок в Новгороде – пообщались с художником Виктором Альшевским о религии

«Женщина – царица среди царей». Художник Виктор Альшевский рассказал, сколько работ посвятил жене
13 сентября 2026 07:38

«Женщина – царица среди царей». Художник Виктор Альшевский рассказал, сколько работ посвятил жене

Альшевский назвал Лукашенко главным художником. Рассказываем, как называют Президента в среде журналистов
13 сентября 2026 07:34

Альшевский назвал Лукашенко главным художником. Рассказываем, как называют Президента в среде журналистов

Какой совет художник получил от Президента? Виктор Альшевский – в «Рецепте настоящего белоруса»
07 сентября 2026 18:16

Какой совет художник получил от Президента? Виктор Альшевский – в «Рецепте настоящего белоруса»

Что такое женская красота глазами мужчин – объяснила психолог
29 мая 2026 18:12

Что такое женская красота глазами мужчин – объяснила психолог

Пережил войну и концлагерь. Рассказываем о творчестве белорусского художника Михаила Савицкого
18 февраля 2022 17:24

Пережил войну и концлагерь. Рассказываем о творчестве белорусского художника Михаила Савицкого

По его инициативе в Минске открыли творческие академические мастерские. Каким учителем был Михаил Савицкий?
31 января 2022 13:20

По его инициативе в Минске открыли творческие академические мастерские. Каким учителем был Михаил Савицкий?

«Он не ходил по барам, по танцам». Близкие вспоминают, каким человеком был Михаил Савицкий
31 января 2022 13:09

«Он не ходил по барам, по танцам». Близкие вспоминают, каким человеком был Михаил Савицкий

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?
29 января 2022 18:10

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?

«Мои картины о партизанах возникли, конечно, неслучайно». Почему Савицкий посвятил своё творчество теме войны?
29 января 2022 17:49

«Мои картины о партизанах возникли, конечно, неслучайно». Почему Савицкий посвятил своё творчество теме войны?

«Он въехал на золотом коне с пышным душистым сеном нашей Беларуси». Как начинал художник Михаил Савицкий?
28 января 2022 17:30

«Он въехал на золотом коне с пышным душистым сеном нашей Беларуси». Как начинал художник Михаил Савицкий?

Виктор Альшевский: «Логика – это коса, топор, который уничтожить может любую идею»
28 июля 2020 13:03

Виктор Альшевский: «Логика – это коса, топор, который уничтожить может любую идею»