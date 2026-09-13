Новости по тегу #Виктор Альшевский

«Я чувствую эту сложную энергетическую, но особенность нашего присутствия, что называется, на земле, восприятие красоты, совершенства, отношение к женщине, отношение к Родине – это и есть религия».
«Женщина, я считаю, царица среди царей. Женщина все-таки дает жизнь».
«Я его назвал главным художником. Он говорит: какой же я главный художник? Я говорю, Александр Григорьевич, вы главный во всем. Вы первое лицо, поэтому вы главный художник, главный архитектор».
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 13 сентября, в 10:15 на РТР-Беларусь.
Мужчина влюбляется в образ женщины целиком. В то эмоциональное состояние, которое женщина испытывает рядом с ним. Код красоты, один из самых важных – это женская энергия.
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