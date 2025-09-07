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В МИД подтвердили гибель белорусского туриста в Кабардино-Балкарии

07 сентября 2025 10:37
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Сорвался с высоты около 30 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью. В МИД подтвердили гибель белорусского туриста в Кабардино-Балкарии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД подтвердили гибель белорусского туриста в Кабардино-Балкарии-2

Отделение нашего посольства в Краснодаре оказывает семье всю необходимую помощь и находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами. 26-летний мужчина перестал выходить на связь с 3 сентября. В его планах было подняться на гору Терсколак в юго-восточном отроге Эльбруса. Ее высота 3 800 метров. По данным российских спасательных служб, альпинист совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался и получил травмы, несовместимые с жизнью.

# ЧП

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