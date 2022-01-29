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Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?

29 января 2022 18:10
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Основная тематика произведений Михаила Савицкого была выбрана самой судьбой. Большую часть его художественного наследия составляют произведения на военную тематику, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Своей кистью он отразил на полотнах страшную правду о жестокости войны, боль и страдания людей.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-1

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:
В 1970 годы он создает самую тяжелую, мощную серию в своем творчестве «Цифры на сердце», которая посвящена его пережитому опыту в фашистских лагерях смерти. Почему мы и говорим о том, что биография и творчество его неразрывно связаны.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-4

Серия картин «Цифры на сердце» – явление, которое не имеет аналогов в искусстве по сложности и масштабности решения художественных задач. Автор же отличается техникой, манерой и видением тем от тех канонов, которые были приняты в белорусской художественной среде.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-7

Кирилл Мельник, доцент Белорусского государственного университета, кандидат искусствоведения, художник:
Жемчужина его творчества это, конечно, «Цифры на сердце», которые хранятся в музее Великой Отечественной войны. Я их уже засмотрел, я их видел со школы, и мне их сложно увидеть в первый раз, так сказать. Другой человек, школьник, который придет и увидит их первый раз, они, как правило, ошеломленные становятся, это уже о чем-то говорит.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-10

Римма Рум, ведущий сотрудник отдела вещевых источников фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
В течение 1970 годов, то есть до 1978 года, он создал 13 полотен. А три последние «Эти выжили», «Свобода» и «Оплакивание» это уже более поздние работы, в 1987 году он завершил их. Что послужило толчком к созданию этой серии? Во-первых, идею он вынашивал на протяжении 30 лет, то есть долгий период времени, но ему нужно было все осмыслить и к чему-то прийти, выбрать художественный язык, которым он будет выражать эту основную тяжелую идею. Все началось с того, что в 1974 году в Союз художников пришло письмо, адресованное Михаилу Андреевичу Савицкому. Письмо написал его друг, с которым он прошел все муки фашистского ада, с которым он был в концлагерях в Германии и совершал побеги. Это был Георгий Иванович Корнилов. Он пригласил его к себе в Туапсе, Михаил Андреевич Савицкий приехал к нему в гости, и он задал ему вопрос о том, написал ли он что-нибудь об этом, о том, что им пришлось пережить. Это и есть тот толчок, который послужил началом этой серии.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-13

Виктор Альшевский, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художник, ученик Михаила Савицкого:
Это было нетипично и слишком откровенно, слишком жестоко и даже патологически, вызывало какое-то недопонимание, поскольку действительно существует этот жестокий фашизм, жестокая особенность этой войны, которая постоянно происходит на Земле нашей, и это трагедия большая.

Римма Рум:
Сейчас, как мы воспринимаем все, все размыто, то есть нет границы добра и зла, все размыто. А у него это конкретно: вот добро, вот зло. Зло выглядит так, а добро выглядит так. И все строится в этих работах именно на этом.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-16

Известность Михаила Савицкого быстро растет, репродукции серии картин «Цифры на сердце» расходятся по различным уголкам всего Советского Союза. Сам же Савицкий не сопровождал свои выставки за рубеж, да и после Суриковки не покидал родной Минск.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-19

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, художник:
Ён адзін з нямногіх мастакоў у свеце, які паказаў жудасны рэжым фашысцкай акупацыі не толькі на тэрыторыі Беларусі, але і гэтыя жахі канцлагераў, дзе фашысты не толькі здзекаваліся, але і спальвалі гэтых людзей. Безумоўна, гэты цыкл сёння – гэта яскравая старонка былой гісторыі.

Кирилл Мельник:
«Цифры на сердце» и все военные циклы буквально повторяют и повторяют, что человеческая жизнь, моя, ваша, каждая, одинаково ценна. Каждого маленького ребенка или пожилого человека. Недопустимость кровопролития, недопустимость насилия это лейтмотив творчества Савицкого, и он остается актуальным до сих пор.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-22

Цикл состоит из 16 картин: Картину «Узник 32815» многие считают автопортретом Михаила Савицкого.

Римма Рум:
Считается, что это его автопортрет. Ну, мы привыкли к этому, но сам Михаил Савицкий никогда не называл это произведение автопортретом. Он изобразил себя молодого в тех условиях, но это собирательный образ. То есть в этом образе узника он показал тех, кто выжил, и тех, кто погиб. Перед нами молодой мужчина, крайне истощенный, но при этом мы видим, ощущаем его какую-то силу духовную, что он не пал духом, что эта жизнь в нем осталась.

Узник представлен в лагерной робе, на ней пропечатаны две буквы – КL – концентрационный лагерь. Маленький красный треугольник с буквой R обозначает «русский, политический». Под ним, как и на жетоне, подвешенном на бечевке – номер, под которым числился узник – 32815.

Римма Рум:
Это не лагерный номер самого Михаила Андреевича Савицкого. У него был другой. Хотя многие, когда читаешь, все подразумевают, что это именно его номер. Но нет. Он отличался одной цифрой.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-25

1975 год. Картина «Летний театр». Так на жаргоне эсэсовцев назывались ямы для сожжения трупов.

Римма Рум:
Сгребали туда бульдозерами. Художник изобразил этот бульдозер, и он символизирует эту адскую машину, которую создали фашисты.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-28

1977 год. Картина «Отбор». На полотне фигуры девушек, подобные золотым слиткам.

Римма Рум:
В центре полотна группа молодых девушек, красивых, здоровых, сильных, они сияют, как слитки золота. Этих девушек гитлеровцы отобрали для экспериментов. А на земле лежат трупы женщин, матерей с детьми и беременных. Их гитлеровцы уничтожали сразу же.

Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?-31

Кирилл Мельник:
Он прожил большую жизнь, это его право писать и такого рода картины, с такого рода эстетикой. В конце концов сейчас понятие, что такое эстетически прекрасное или не эстетически прекрасное очень размыто. Как сказал израильский историк Юваль Харари, красота в глазах смотрящего.

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