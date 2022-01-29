Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?

Основная тематика произведений Михаила Савицкого была выбрана самой судьбой. Большую часть его художественного наследия составляют произведения на военную тематику, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Своей кистью он отразил на полотнах страшную правду о жестокости войны, боль и страдания людей.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

В 1970 годы он создает самую тяжелую, мощную серию в своем творчестве – «Цифры на сердце», которая посвящена его пережитому опыту в фашистских лагерях смерти. Почему мы и говорим о том, что биография и творчество его неразрывно связаны.

Серия картин «Цифры на сердце» – явление, которое не имеет аналогов в искусстве по сложности и масштабности решения художественных задач. Автор же отличается техникой, манерой и видением тем от тех канонов, которые были приняты в белорусской художественной среде.

Кирилл Мельник, доцент Белорусского государственного университета, кандидат искусствоведения, художник:

Жемчужина его творчества – это, конечно, «Цифры на сердце», которые хранятся в музее Великой Отечественной войны. Я их уже засмотрел, я их видел со школы, и мне их сложно увидеть в первый раз, так сказать. Другой человек, школьник, который придет и увидит их первый раз, они, как правило, ошеломленные становятся, это уже о чем-то говорит.

Римма Рум, ведущий сотрудник отдела вещевых источников фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В течение 1970 годов, то есть до 1978 года, он создал 13 полотен. А три последние – «Эти выжили», «Свобода» и «Оплакивание» – это уже более поздние работы, в 1987 году он завершил их. Что послужило толчком к созданию этой серии? Во-первых, идею он вынашивал на протяжении 30 лет, то есть долгий период времени, но ему нужно было все осмыслить и к чему-то прийти, выбрать художественный язык, которым он будет выражать эту основную тяжелую идею. Все началось с того, что в 1974 году в Союз художников пришло письмо, адресованное Михаилу Андреевичу Савицкому. Письмо написал его друг, с которым он прошел все муки фашистского ада, с которым он был в концлагерях в Германии и совершал побеги. Это был Георгий Иванович Корнилов. Он пригласил его к себе в Туапсе, Михаил Андреевич Савицкий приехал к нему в гости, и он задал ему вопрос о том, написал ли он что-нибудь об этом, о том, что им пришлось пережить. Это и есть тот толчок, который послужил началом этой серии.

Виктор Альшевский, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художник, ученик Михаила Савицкого:

Это было нетипично и слишком откровенно, слишком жестоко и даже патологически, вызывало какое-то недопонимание, поскольку действительно существует этот жестокий фашизм, жестокая особенность этой войны, которая постоянно происходит на Земле нашей, и это трагедия большая. Римма Рум:

Сейчас, как мы воспринимаем все, все размыто, то есть нет границы добра и зла, все размыто. А у него это конкретно: вот добро, вот зло. Зло выглядит так, а добро выглядит так. И все строится в этих работах именно на этом.

Известность Михаила Савицкого быстро растет, репродукции серии картин «Цифры на сердце» расходятся по различным уголкам всего Советского Союза. Сам же Савицкий не сопровождал свои выставки за рубеж, да и после Суриковки не покидал родной Минск.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, художник:

Ён адзін з нямногіх мастакоў у свеце, які паказаў жудасны рэжым фашысцкай акупацыі не толькі на тэрыторыі Беларусі, але і гэтыя жахі канцлагераў, дзе фашысты не толькі здзекаваліся, але і спальвалі гэтых людзей. Безумоўна, гэты цыкл сёння – гэта яскравая старонка былой гісторыі. Кирилл Мельник:

«Цифры на сердце» и все военные циклы буквально повторяют и повторяют, что человеческая жизнь, моя, ваша, каждая, одинаково ценна. Каждого маленького ребенка или пожилого человека. Недопустимость кровопролития, недопустимость насилия – это лейтмотив творчества Савицкого, и он остается актуальным до сих пор.

Цикл состоит из 16 картин: Картину «Узник 32815» многие считают автопортретом Михаила Савицкого. Римма Рум:

Считается, что это его автопортрет. Ну, мы привыкли к этому, но сам Михаил Савицкий никогда не называл это произведение автопортретом. Он изобразил себя молодого в тех условиях, но это собирательный образ. То есть в этом образе узника он показал тех, кто выжил, и тех, кто погиб. Перед нами молодой мужчина, крайне истощенный, но при этом мы видим, ощущаем его какую-то силу духовную, что он не пал духом, что эта жизнь в нем осталась. Узник представлен в лагерной робе, на ней пропечатаны две буквы – КL – концентрационный лагерь. Маленький красный треугольник с буквой R обозначает «русский, политический». Под ним, как и на жетоне, подвешенном на бечевке – номер, под которым числился узник – 32815. Римма Рум:

Это не лагерный номер самого Михаила Андреевича Савицкого. У него был другой. Хотя многие, когда читаешь, все подразумевают, что это именно его номер. Но нет. Он отличался одной цифрой.

1975 год. Картина «Летний театр». Так на жаргоне эсэсовцев назывались ямы для сожжения трупов. Римма Рум:

Сгребали туда бульдозерами. Художник изобразил этот бульдозер, и он символизирует эту адскую машину, которую создали фашисты.