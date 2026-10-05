Прямой эфир

Новости по тегу #Художник

В Минске 6 новых муралов! Художник Дмитрий Новиков рассказал, как создавал шедевры
05 октября 2026 11:55

В Минске 6 новых муралов! Художник Дмитрий Новиков рассказал, как создавал шедевры

«Женщина – царица среди царей». Художник Виктор Альшевский рассказал, сколько работ посвятил жене
13 сентября 2026 07:38

«Женщина – царица среди царей». Художник Виктор Альшевский рассказал, сколько работ посвятил жене

Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»
06 августа 2026 08:55

Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»

Самая одухотворенная работа – о картине Шагала «Прогулка» рассказали в Национальном художественном музее
27 мая 2026 08:02

Самая одухотворенная работа – о картине Шагала «Прогулка» рассказали в Национальном художественном музее

Картину называют гимном любви. Этих фактов о «Прогулке» Шагала вы могли не знать
19 мая 2026 12:04

Картину называют гимном любви. Этих фактов о «Прогулке» Шагала вы могли не знать

Создает уникальные муралы на улицах Минска – пообщались с белорусским художником
23 апреля 2026 10:59

Создает уникальные муралы на улицах Минска – пообщались с белорусским художником

Её картины знают во всём мире! Пообщались с художницей Маргаритой Манис
13 января 2026 15:11

Её картины знают во всём мире! Пообщались с художницей Маргаритой Манис

От картин до метафорических аромакарт. Узнали о творчестве белорусской художницы
11 июня 2025 13:52

От картин до метафорических аромакарт. Узнали о творчестве белорусской художницы

Яркие краски и эксперименты с классикой! Показываем выставку современного искусства белорусской художницы
01 апреля 2025 13:34

Яркие краски и эксперименты с классикой! Показываем выставку современного искусства белорусской художницы

Этот известный русский художник стал опекуном для крестьян в Круглянском районе. Узнали о жизни живописца
19 ноября 2024 12:22

Этот известный русский художник стал опекуном для крестьян в Круглянском районе. Узнали о жизни живописца

Более 50 арт-объектов этого художника украшают Беларусь. Поговорили с Владимиром Каноником о творчестве
10 сентября 2024 11:23

Более 50 арт-объектов этого художника украшают Беларусь. Поговорили с Владимиром Каноником о творчестве

Здесь Репин увлёкся сельским хозяйством! Посетили музей-усадьбу «Здравнёво» к 180-летию художника
05 августа 2024 17:13

Здесь Репин увлёкся сельским хозяйством! Посетили музей-усадьбу «Здравнёво» к 180-летию художника