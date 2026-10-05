Новости по тегу #Художник

Креативный художник Дмитрий Новиков вновь добавил Минску огня. Его оригинальные муралы разрывают соцсети и заряжают горожан солнцем.
«Женщина, я считаю, царица среди царей. Женщина все-таки дает жизнь».
О том, как такие проекты влияют на профессиональный рост художников и студентов, поговорили с гостем.
На переднем плане сам Марк Захарович и его жена Белла. Она парит в воздухе, держась за его руку. Он почти буквально ступает по земле, но готов взлететь.
В Беларусь прилетела «Прогулка». Один из главных символов мирового авангарда вернулся туда, откуда его автор когда-то взлетел. Шагаловский полет в столице в Национальном художественном музее.
Благодаря художнику Дмитрию Новикову расцветают каменные джунгли, а вместе с ними и минчане. Скромные дворики становятся достопримечательностями и топовыми фотозонами.
Ее работы есть в коллекциях ценителей искусства из 24 стран и даже в музее подарков во Дворце Независимости. Но путь к такому успеху был нелегким и достаточно долгим.
Светлана Воробей – человек, для которого творчество – дело всей жизни.
Елизавета занимается творчеством уже более 20 лет. Во время обучения девушка экспериментировала с различными направлениями
Художник к своим знакомым Лопандиным и становится опекуном для крестьян. Они обожали своего муляра. Приходили за советами и деньгами, когда очень нуждались.
Каждый из вас хотя бы раз видел работы талантливого мастера, пора познакомиться с художником лично.
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