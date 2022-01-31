«Поставленная речь, идеальная внешность». Почему Ирину Смольскую считали последним диктором белорусского телевидения?

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Сегодня мы вспоминаем телеведущую Ирину Смольскую. Собрались самые близкие ее друзья, которые вспоминают о том, какой была она как артистка, журналистка. Конечно, затронули историю, когда в конце 90-х она выиграла огромный конкурс и попала на БТ. С тех пор зрители каждый вечер включали телевидение, чтобы посмотреть любую программу с ее участием. Вот этот период в жизни, когда она пришла на БТ, ее оторвало, Игорь, от творческой деятельности, либо она умела это совмещать? Как она вообще рассказывала о своей журналистской карьере?

Игорь Аксюта, певец, композитор:

Для нее все равно главнее была работа – журналистская карьера, телевидение. Со мной она занималась – больше у нее было хобби. Всем правил я: писал песни, делал проекты, ее записывал в студии. Мы снимали клипы, всем продакшеном занимался я. Алена Родовская:

То есть она была у вас просто красивой звездой? Игорь Аксюта:

Актриса, очень хорошая актриса. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Украшением дуэта? Игорь Аксюта:

Да. Алена Родовская:

Анастасия, вы работали с Ириной. Скажите, пожалуйста, в работе какая она была? Что ее интересовало прежде всего в телевидении, журналистике?

Анастасия Плаксина, администратор телевидения, коллега Ирины Смольской:

Она была профессионалом, талантливейшим ведущим. Что интересовало в журналистике? Наверное, практически все. Екатерина Забенько:

Были ли какие-то проекты, на ваш взгляд, которые бы она не смогла вести? Анастасия Плаксина:

Я думаю, что нет. Она абсолютно всеобъемлющий человек, талантище. Екатерина Забенько:

Универсальный телевизионный солдат, которых мало сегодня. Анастасия Плаксина:

Любую бы тему подхватила. Сделала бы ее просто пиковой, интересной, грамотной. У нее был очень профессиональный стиль речи. Алена Родовская:

У нее был такой узнаваемый голос, что ее все телезрители вспоминали по необыкновенному тембру голоса. Очень проникновенный. Екатерина Забенько:

Бархатный такой, немножечко с хрипотцой, которая украшала только ее голос. Как она говорила на беларускай мове, наверное, это вообще ни с чем невозможно сравнить. Не каждый может передать родной язык. Алена Родовская:

Оксана, скажите, пожалуйста, когда началась яркая телевизионная карьера, когда она стала одной из самых узнаваемых телеведущих страны, как она сама относилась к своей славе? Она понимала, насколько знаменита? Либо для нее это была прежде всего работа, а потом уже какие-то доли знаменитости?

Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:

Я думаю, что, конечно, для нее это была работа. То есть такой гордости и хвастовства я от нее не слышала. Екатерина Забенько:

Корону не надела, как сегодня говорят? Оксана Цюпак:

Нет. Конечно, мы тоже гордились. Я гордилась, рассказывала, что это моя сестра. Ира меня приглашала. На «Телевершине» я была, когда ее награждали. На передачи, когда снималось «Две звезды» [«Две звезды на СТВ. Редкие кадры» – прим. ред.] я ходила и была в болельщиках. То есть мы общались очень близко. Наша семья, конечно же, гордилась Ирой. Но она, я считаю, воспринимала это, как работу. Конечно, она обожала ее. Ее жизнь, ее работа – это основные две вещи. Она писала на Facebook, что человек должен оставить след какой-то в жизни. Я думаю, что Ира, благодаря своей работе, оставила след в жизни. Алена Родовская:

Катя, ты тоже много лет проработала на телевидении. Скажи, почему Ирину считали последним диктором белорусского телевидения?