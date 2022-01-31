«Поставленная речь, идеальная внешность». Почему Ирину Смольскую считали последним диктором белорусского телевидения?
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Сегодня мы вспоминаем телеведущую Ирину Смольскую. Собрались самые близкие ее друзья, которые вспоминают о том, какой была она как артистка, журналистка. Конечно, затронули историю, когда в конце 90-х она выиграла огромный конкурс и попала на БТ. С тех пор зрители каждый вечер включали телевидение, чтобы посмотреть любую программу с ее участием.
Вот этот период в жизни, когда она пришла на БТ, ее оторвало, Игорь, от творческой деятельности, либо она умела это совмещать? Как она вообще рассказывала о своей журналистской карьере?
Игорь Аксюта, певец, композитор:
Для нее все равно главнее была работа – журналистская карьера, телевидение. Со мной она занималась – больше у нее было хобби. Всем правил я: писал песни, делал проекты, ее записывал в студии. Мы снимали клипы, всем продакшеном занимался я.
Алена Родовская:
То есть она была у вас просто красивой звездой?
Игорь Аксюта:
Актриса, очень хорошая актриса.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Украшением дуэта?
Игорь Аксюта:
Да.
Алена Родовская:
Анастасия, вы работали с Ириной. Скажите, пожалуйста, в работе какая она была? Что ее интересовало прежде всего в телевидении, журналистике?
Анастасия Плаксина, администратор телевидения, коллега Ирины Смольской:
Она была профессионалом, талантливейшим ведущим. Что интересовало в журналистике? Наверное, практически все.
Екатерина Забенько:
Были ли какие-то проекты, на ваш взгляд, которые бы она не смогла вести?
Анастасия Плаксина:
Я думаю, что нет. Она абсолютно всеобъемлющий человек, талантище.
Екатерина Забенько:
Универсальный телевизионный солдат, которых мало сегодня.
Анастасия Плаксина:
Любую бы тему подхватила. Сделала бы ее просто пиковой, интересной, грамотной. У нее был очень профессиональный стиль речи.
Алена Родовская:
У нее был такой узнаваемый голос, что ее все телезрители вспоминали по необыкновенному тембру голоса. Очень проникновенный.
Екатерина Забенько:
Бархатный такой, немножечко с хрипотцой, которая украшала только ее голос. Как она говорила на беларускай мове, наверное, это вообще ни с чем невозможно сравнить. Не каждый может передать родной язык.
Алена Родовская:
Оксана, скажите, пожалуйста, когда началась яркая телевизионная карьера, когда она стала одной из самых узнаваемых телеведущих страны, как она сама относилась к своей славе? Она понимала, насколько знаменита? Либо для нее это была прежде всего работа, а потом уже какие-то доли знаменитости?
Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:
Я думаю, что, конечно, для нее это была работа. То есть такой гордости и хвастовства я от нее не слышала.
Екатерина Забенько:
Корону не надела, как сегодня говорят?
Оксана Цюпак:
Нет. Конечно, мы тоже гордились. Я гордилась, рассказывала, что это моя сестра. Ира меня приглашала. На «Телевершине» я была, когда ее награждали. На передачи, когда снималось «Две звезды» [«Две звезды на СТВ. Редкие кадры» – прим. ред.] я ходила и была в болельщиках. То есть мы общались очень близко. Наша семья, конечно же, гордилась Ирой. Но она, я считаю, воспринимала это, как работу. Конечно, она обожала ее. Ее жизнь, ее работа – это основные две вещи. Она писала на Facebook, что человек должен оставить след какой-то в жизни. Я думаю, что Ира, благодаря своей работе, оставила след в жизни.
Алена Родовская:
Катя, ты тоже много лет проработала на телевидении. Скажи, почему Ирину считали последним диктором белорусского телевидения?
Екатерина Забенько:
Это в хорошем смысле олд скул. Потому что она была телеведущей тогда, когда еще соблюдалось огромное количество канонов. Когда в кадр можно было попасть только лишь тогда, когда у тебя поставленная речь, идеальная внешность. Надо сказать, что до последнего она следила абсолютно за всем, как она выглядит в кадре: от своего костюма, внешнего вида, каждый волосок на ее голове должен лежать идеально. Она огромное значение придавала освещению, естественно. Макияж у нее всегда был безупречный. Она была во всем абсолютнейший педант – то, что касалось работы, в первую очередь, телевидения. Но все равно мы запомним ее, как человека строго в чем-то, что касается работы, но и веселого.
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