«Не было у неё никаких корон». Какой певица Смольская осталась в памяти Владимира Ухтинского
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Владимир, вы веселый человек. Вас все знают, чаще воспринимают больше с улыбкой, нежели с какой-то грустинкой. Но сегодня она, понятно, обусловлена, у нас программа посвящена памяти человека, которого вы, наверное, считали своим другом. Которая неоднократно наверняка лучше всех представляла вас на концертах и приглашала на сцену.
Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:
Да, это все было. Она была у меня в доме. Я могу о ней много чего рассказать. Вот она такая волевая. Только мы забыли, что именно эту девочку в детстве поцеловал Бог. Поэтому ее и камера будет любить, и сцена, и мы все. Всегда будем помнить о ней.
Когда мне позвонила моя администратор и говорит: «Володя, ты знаешь, Ира умерла». Я говорю: «Какая Ира?» «Смольская». Я, во-первых, не поверил. И верить в это, до сих пор не знаю. Правильно говорят девчонки, что она тут.
Александра Груздева, певица:
Она здесь, она радуется.
Екатерина Забенько:
Аура осталась. Она у нее была очень сильная. Энергетика и аура.
Владимир Ухтинский:
Я не поверил этому всему. Звоню своему другу, начал ему что-то говорить. Он говорит: «Вова, не надо мне ни старый Новый год, ни новый Новый год – ничего я не хочу». Я говорю: «Что с тобой такое?» «Все», – говорит. Только мы с ним пообщались, я говорю: «Игорь, соболезную». Он это принял, как родное что-то. Я часто их – вместе работали – видел.
Этот человек был настолько искренен, правдив. Да, она могла психануть. Но всего лишь минут пять побегает из одного угла в другой. И потом эта улыбка ее все время. Садилась – и если она была неправа – могла и извиниться. Не было у нее никаких корон. Да, я ее понимаю, она была звездой на самом дела. Да даже не была, она есть звезда. Пусть сегодня еще поучатся очень многие у нее. Естественно, ей приятно было, что ее узнают, ее знают.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Она же женщина, прежде всего.
Владимир Ухтинский:
Да. Знаете, ты тогда уже артистом становишься, когда тебя объявляют – ты еще ничего не сделал, даже не выходил, еще стоишь за кулисами – а весь зал просто аплодирует. Это классно. Это все при мне было. Игорь очень талантливый человек, который знает, что в жизни хочет. Я его называю Доктор Шлягер. И вот к Доктору Шлягеру попала. Вместе сошлись они с Ириной. Посмотрите клип «Эхо любви». Его же без слез… Особенно сейчас, когда понимаешь, что ее уже нет – мурашки идут по коже.
Насколько она искренна. Нет в ней лжи практически. Во-первых, воспитание хорошее. И из этого выходит то, что она на сцене, на телевидении, с подружками, друзьями в компании, где бы она ни находилась, всегда оставляла след, что было приятно сказать: «У меня Ира была».
«Поставленная речь, идеальная внешность». Почему Ирину Смольскую считали последним диктором белорусского телевидения – подробнее здесь.