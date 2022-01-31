«Не было у неё никаких корон». Какой певица Смольская осталась в памяти Владимира Ухтинского

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Владимир, вы веселый человек. Вас все знают, чаще воспринимают больше с улыбкой, нежели с какой-то грустинкой. Но сегодня она, понятно, обусловлена, у нас программа посвящена памяти человека, которого вы, наверное, считали своим другом. Которая неоднократно наверняка лучше всех представляла вас на концертах и приглашала на сцену.

Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:

Да, это все было. Она была у меня в доме. Я могу о ней много чего рассказать. Вот она такая волевая. Только мы забыли, что именно эту девочку в детстве поцеловал Бог. Поэтому ее и камера будет любить, и сцена, и мы все. Всегда будем помнить о ней. Когда мне позвонила моя администратор и говорит: «Володя, ты знаешь, Ира умерла». Я говорю: «Какая Ира?» «Смольская». Я, во-первых, не поверил. И верить в это, до сих пор не знаю. Правильно говорят девчонки, что она тут.

Александра Груздева, певица:

Она здесь, она радуется. Екатерина Забенько:

Аура осталась. Она у нее была очень сильная. Энергетика и аура. Владимир Ухтинский:

Я не поверил этому всему. Звоню своему другу, начал ему что-то говорить. Он говорит: «Вова, не надо мне ни старый Новый год, ни новый Новый год – ничего я не хочу». Я говорю: «Что с тобой такое?» «Все», – говорит. Только мы с ним пообщались, я говорю: «Игорь, соболезную». Он это принял, как родное что-то. Я часто их – вместе работали – видел. Этот человек был настолько искренен, правдив. Да, она могла психануть. Но всего лишь минут пять побегает из одного угла в другой. И потом эта улыбка ее все время. Садилась – и если она была неправа – могла и извиниться. Не было у нее никаких корон. Да, я ее понимаю, она была звездой на самом дела. Да даже не была, она есть звезда. Пусть сегодня еще поучатся очень многие у нее. Естественно, ей приятно было, что ее узнают, ее знают.