В Могилёве проходит молодёжный форум Союзного государства – какие мероприятия в программе дня?

7 сентября в Могилеве состоится пленарное заседание союзного форума «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальная платформа для обогащения знаниями, живого общения и консолидации молодежи Беларуси и России, а также экспертов, историков, политиков и депутатов. Весь предыдущий день они работали в секциях. Что из этого получилось – знает Юлия Мычка.

Бесценный исследовательский багаж, который молодые историки привезли в Могилев из разных уголков Беларуси и России, легко умещается в смартфоне. Мгновенный обмен информацией, новые знакомства, живые дискуссии. Форум молодых историков набирает обороты.

Валерий Малашко, председатель Постоянный комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Ребята понимают, что система знаний, система методик преподавания, то, что это система воспитания, во многом, может быть, где-то мы должны возвращаться к советскому опыту работы в молодежных коллективах, трудовых коллективах.

Три секции форума затрагивают самые актуальные аспекты сохранения исторической памяти. С докладами выступили более 70 молодых ученых. Темы самые разные. От работы с архивными документами и судьбами героев до развития музеев и воспитания патриотизма.