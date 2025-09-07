В Могилёве проходит молодёжный форум Союзного государства – какие мероприятия в программе дня?
7 сентября в Могилеве состоится пленарное заседание союзного форума «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальная платформа для обогащения знаниями, живого общения и консолидации молодежи Беларуси и России, а также экспертов, историков, политиков и депутатов. Весь предыдущий день они работали в секциях.
Что из этого получилось – знает Юлия Мычка.
Бесценный исследовательский багаж, который молодые историки привезли в Могилев из разных уголков Беларуси и России, легко умещается в смартфоне. Мгновенный обмен информацией, новые знакомства, живые дискуссии. Форум молодых историков набирает обороты.
Валерий Малашко, председатель Постоянный комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Ребята понимают, что система знаний, система методик преподавания, то, что это система воспитания, во многом, может быть, где-то мы должны возвращаться к советскому опыту работы в молодежных коллективах, трудовых коллективах.
Три секции форума затрагивают самые актуальные аспекты сохранения исторической памяти. С докладами выступили более 70 молодых ученых. Темы самые разные. От работы с архивными документами и судьбами героев до развития музеев и воспитания патриотизма.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:
Я сам был свидетелем, как Александр Григорьевич спрашивал на встрече с научной общественностью о том, какую задачу он ставит перед отечественной исторической наукой. И он всегда говорил, задача одна – дайте объективную картину исторического прошлого. Для чего это необходимо? Чтобы извлекать уроки из нашей истории, не повторять те ошибки, которые когда-то где-то совершались.
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