«Мои картины о партизанах возникли, конечно, неслучайно». Почему Савицкий посвятил своё творчество теме войны?

Основная тематика произведений Михаила Савицкого была выбрана самой судьбой. Большую часть его художественного наследия составляют произведения на военную тематику, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Своей кистью он отразил на полотнах страшную правду о жестокости войны, боль и страдания людей.

Кирилл Мельник, доцент Белорусского государственного университета, кандидат искусствоведения, художник:

Это не религиозное искусство. Это не мистическое искусство. Это не замкнутость и не искусство для искусства. Это гуманистическое искусство, где в центре находится сам человек, не Бог, а в центре искусства сам человек. Его уже приговорили к смерти. Что пришлось сделать этому белорусскому художнику, чтобы сбежать из концлагеря? Узнать здесь.

Михаил Савицкий прославился своими работами на военную тематику в области станковой и монументальной живописи. Для художника характерно публицистическое, эмоционально-экспрессивное раскрытие исторических и современных тем, хотя художественный стиль его произведений приняли не сразу и были случаи, когда его картины снимали с выставки.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, художник:

Ён быў не толькі мастаком станковага жанру, станковай карціны, сюжэтна-тэматычнай карціны, але і быў выдатны мастак, які ўнёс уклад у развіццё дэкаратыўна-прыкладнога і манументальнага мастацтва, сярод іх і габелены, СССР, этапы вялікага шляху, ленінізм, гэта роспіс у былым будынку музея Вялікай Айчыннай вайны. Известность приходит к Михаилу Савицкому в 1960 годы, во времена хрущевской оттепели. Художник приступает к работе над темой, чрезвычайно близкой народу Беларуси – теме партизанской борьбы. Благодаря картине, созданной в 1963 году, «Партизаны» художник сразу заявляет о себе как об одном из крупнейших мастеров «сурового стиля» и как художник-философ.

В героическом уходе – смысл картины. Выражен он и пластикой, и ритмом движения, и характерным силуэтом каждого персонажа. Только один из них на мгновение останавливает общее движение уходящих, прощаясь с женщиной. Лицо пожилого партизана – единственное, видимое зрителю. И в нем – бесконечная теплота любви, и боль разлуки, и желание ободрить, и непоколебимая решимость, продиктованная долгом – все, что можно сказать о тысячах прощаний с матерями, невестами и женами. Драма самой жизни, очищенная от бытовых, случайных моментов, предстала в картине духовной сущностью.

Михаил Савицкий:

Мои картины о партизанах возникли, конечно, неслучайно. Я сам не был в партизанах. Тем не менее, видите, много работ написал. Дело в том, что когда я вернулся в Беларусь, то все еще жили этими воспоминаниями. Воспоминаниями тяжелыми и какими-то светлыми. То есть теми событиями, которые только-только пережили. Почему необходимо было писать эти работы? Я уже говорил, что это было время очень массового проявления патриотизма, всенародного движения. То есть этим жил народ. И, конечно же, об этом нельзя было не писать. Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

В 1967 году он написал, наверное, самую известную свою работу, «Партизанскую мадонну», которую называют визитной карточкой художника, и ее купила Третьяковская галерея. Конечно, это очень его прославило. А дальше он быстро завоевал общественное признание.

Репродукции с «Партизанской мадонной» печатаются тысячами экземпляров в энциклопедиях, учебниках, журналах и альбомах. Картина становится подлинным народным достоянием и производит невероятное впечатление на зрителей. «Партизанскую мадонну» даже отмечают серебряной медалью Академии художеств СССР.

Виктор Альшевский, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художник, ученик Михаила Савицкого:

«Партизанская мадонна» – одна из его интересных работ, выдающихся, поскольку мы всегда говорим о том, что она, может быть, где-то похожа или не похожа на ту или другую тематически определенную направленность, но у него своя была выразительная и композиция, и цветовая пластика. То есть он создал именно такое произведение, которое заняло свое достойное место в истории великих, талантливых художников. «Он въехал на золотом коне с пышным душистым сеном нашей Беларуси». Как начинал художник Михаил Савицкий? Читайте здесь.

Через 11 лет, в 1978 году, своя «Мадонна» появляется и у Государственного художественного музея БССР, директор которого, Елена Аладова, заказывает Савицкому копию картины. Художник копий не делал и отказывается, но пишет совершенно новую версию. В картине «Партизанская мадонна Минская» Михаил Савицкий обращается к вечному символу жизни – материнству. В основе композиции – известная картина эпохи Возрождения Рафаэля «Сикстинская мадонна». Но вместо библейских персонажей художник изображает простых людей, которые были свидетелями ужасов фашизма. Савицкий всегда выделялся глубиной затронутой темы. Его работы имеют яркий контраст, хотя художник использует в них темные краски. Одна из самых выдающихся работ художника – «Поле», которую он пишет в послевоенное время, в 1973 году. Но затрагивает она главную тему творчества мастера – войну.

Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

И если говорить о картине «Поле». Я считал и считаю, что если бы мы были открыты и с любовью отнеслись, это шедевр Михаила Андреевича Савицкого, шедевр о периоде Великой Отечественной войны – сапог шел по белорусской земле, и встретили его наши ребята в ржаном золотистом поле. Завязался бой. Я считаю, Пикассо со своей «Герникой», Михаил Андреевич с этим холстом, Дайнеко «Оборона Севастополя» или Пластов «Фашист пролетел» – это наравне. Картина «Поле» – эпос о священной борьбе. По признанию художника, эта работа для него самая дорогая. Группа наших бойцов, вступив в рукопашный бой, удерживает наступление гитлеровцев. Огромное колосистое поле здесь как олицетворение земли и Родины.