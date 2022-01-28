Его уже приговорили к смерти. Что пришлось сделать этому белорусскому художнику, чтобы сбежать из концлагеря?

Жизнь и творчество Михаила Савицкого – одно из самых характерных явлений в искусстве и истории нашего времени, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Для того чтобы верно понять смысл живописи народного художника, необходимо понять последовательность событий в его жизни. В его картинах наша история. Ведь каждое новое полотно – личный выстраданный путь в искусстве.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

Уже с детства он проявил талант к рисованию и мечтал стать художником. Во многом, конечно, этому способствовала его дружба с двоюродным братом Валентином Савицким, который был старше Михаила Андреевича и еще до войны успел закончить Витебское художественное училище. И Михаил Андреевич хотел пойти по его стопам. Но Михаилу Савицкому пришлось на некоторое время отложить мечту стать великим художником. После окончания средней школы в 1940 году его призывают в армию, а еще через год – на фронт.

Юлия Ковалева:

Служба его началась в Новороссийске, в зенитно-артиллерийском полку. Потом в Грозном, а в 1941 году началась Великая Отечественная война, и он встретил ее в Севастополе. И он был одним из тех тысяч солдат, которые участвовали в обороне Севастополя на протяжении 250 дней – с октября 1941 года по июнь 1942-го.

Оборона Севастополя – это очень драматичное и героическое событие Великой Отечественной войны. Оборона города продолжалась 250 дней и стала символом массового мужества и героизма советских воинов. Здесь погибли около 200 тысяч советских солдат, а многие попали в плен. Там оказывается и Михаил Савицкий. Юлия Ковалева:

С этого события, это произошло 4 июля 1942 года, начинается новый и самый страшный период в жизни Михаила Савицкого, когда он на собственном опыте узнал, что такое лагеря смерти.

Римма Рум, ведущий сотрудник отдела вещевых источников фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Он прошел огромное количество шталагов, лагерей для военнопленных, начиная с Николаева и оттуда, город Николаев это на территории Украины, их погнали в Германию. Юлия Ковалева:

Был в Дюссельдорфском рабочем лагере, потом в Дюссельдорфской тюрьме, участвовал в подпольном движении сопротивления, которое также существовало в этих лагерях, были неоднократные попытки побега, но неудачные.

В Дюссельдорфе Михаила Савицкого обучают сварочному делу и ставят работать электросварщиком на вагонной фабрике. Вместе с другими пленными под руководством Георгия Корнилова они организовывают диверсионную группу. Римма Рум:

Они варили вагоны, занимались сваркой вагонов, но делали их непрочными. В дальнейшем они совершили побег. Они подделали документы под семью Кузнецовых. Корнилов был отцом, Кузнецов, Михаил Савицкий – его сын, и матерью была женщина, родом она была из Рязани или из Тулы, я точно не помню, она была матерью. И они совершили побег втроем. Скрывались долгое время под этой вымышленной фамилией Кузнецовых, но потом, к сожалению, их поймали, и опять же они попали в концлагерь.

Михаила Савицкого приговаривают к смерти, но позже меняют решение и отправляют в концентрационный лагерь Бухенвальд. Затем его ссылают на каменоломни концентрационного лагеря Миттельбау-Дора. И уже после них, ближе к окончанию войны, его помещают в лагерь Дахау под Мюнхеном. Освобождение союзными войсками произойдет 29 апреля 1945 года. Узника найдут без сознания.