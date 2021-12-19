Как белорусы относятся к смертной казни и нужен ли нам референдум по Конституции? Мысливец о социсследовании
Новости Беларуси. Что у белорусов на душе? На неделе результатами масштабного исследования поделились социологи. В опросе участвовали более 10 тысяч человек, и это своеобразный рекорд для нашей страны. Но важно не только количество. На вопросы отвечало экономически активное население. То есть те, кто формирует наш общий кошелек. А еще ответы получали из первых уст. Это поможет написать достоверную картину нашего бытия.
О результатах этого социсследования поговорим с экспертами. В студии программы «Неделя» на СТВ Николай Мысливец, директор Института социологии НАН, и Светлана Винокурова, доктор философских наук, профессор.
Отношение к участию в таких исследованиях положительное
Ольга Коршун, СТВ:
Поделитесь наблюдениями. Как вообще люди реагировали на предложение поучаствовать в таком опросе?
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Как правило, всегда отношение к участию в таких исследованиях скорее положительное, позитивное. И мы с вами понимаем прекрасно (собственно говоря, полагаю, что и наши респонденты понимают) важность участия в таких мероприятиях. Поэтому каких-то проблем коммуникативного плана здесь никаких не было. Выборка была репрезентативной. Опрашивалось экономически занятое население. И поэтому, комментируя результаты данного опроса, мы будем говорить о соответствующих распределениях мнений, которые характеризуют те позиции, которыми делились именно люди работающие, люди, имеющие определенное сформированное представление о происходившем ранее, о происходящим сейчас.
Ольга Коршун:
Еще важные темы, которые были затронуты в опросе, – это референдум и изменения в Конституции. Тоже большинство согласно принять участие в референдуме по изменениям в Конституции. О чем говорит эта информация? То есть что в нашем обществе есть запрос на какие-то изменения и что решение о проведении референдума было принято вовремя, возможно?
Николай Мысливец:
В стремлении принять участие в референдуме более 60 %. Обратим внимание на затруднившихся ответить и на неопределившихся с ответом. Я продолжил бы свой тезис. Опять же, необходимо продолжать ту работу, которая у нас в обществе сейчас происходит. Проводятся дискуссионные площадки, встречи в трудовых коллективах. Эту работу активно проводят и наши средства массовой информации. В комплексе это, полагаю, принесет эффект. И за этой ситуацией, в частности, социологи будут следить, интересоваться этой ситуацией дальше. Но что касается предполагаемых изменений, интересуют вопросы социальной безопасности, интересует сохранение существующей политики, существующих направлений приоритетных. Это все находит отражение в новом проекте Конституции. Поэтому желание принять участие в референдуме абсолютно оправдано.
Телевидению надо прикладывать еще больше усилий, чтобы в этой конкурентной борьбе выживать
Ольга Коршун:
Следующий вопрос и следующие результаты – что бы вы хотели изменить в действующей Конституции? Интересно, я обратила внимание, что все, что у нас сегодня есть: сохранение гарантий безопасности, то есть мир и безопасность, социальная направленность, социальное ориентирование государства – это все у нас, в принципе, есть. Так что хотим изменить в итоге?
Николай Мысливец:
Интересно обратить внимание на те позиции, которые представлены здесь, на данном слайде, внизу. Обратите внимание, с определенной периодичностью возникает вопрос – насколько целесообразно сохранять смертную казнь или отменять смертную казнь? Это мнение экономически занятого населения, мнение людей. И, собственно говоря, отмена смертной казни – за эту позицию высказалось менее 7 %. Опыт тех ценностей, того уклада жизни, который сформирован в западной Европе, либерализация образа жизни – число приверженцев, по сути дела, минимально. Может быть, превышает ту же самую статистическую погрешность.
Когда мы разрабатывали инструментарий, думали, нам кажутся само собой разумеющимися те социальные гарантии сохранить. Но в итоге решили, что целесообразно включить этот вопрос в анкету. И видим, что как пример, подтверждающий ориентацию нашего государства, нашей политики на сохранение социальной гарантии, вот это, пожалуй, самая востребованная позиция. А все, что касается политических партий, передачи больших прав органам местного самоуправления, – очевидно, в этом нет особой заинтересованности.
Ольга Коршун:
Ну и самый, наверное, интересный опрос для меня как для журналиста: откуда вы получаете информацию о происходящих в стране событиях? Так вот, республиканское телевидение и интернет-СМИ идут рука об руку. Хотя нас многие упрекали и упрекают в том, что телевидение уже умирает, никто нас не смотрит.
Николай Мысливец:
Даже на основании такого распределения мнений я думаю, что можно, безусловно, делать вывод, что и традиционное телевидение, и традиционная печатная пресса будут жить и будут жить еще долго, будут жить, наверное, ровно столько, сколько среди нас будут люди, заинтересованные в том, чтобы получать информацию из различных источников информации, из различных каналов. Несмотря на то, что, действительно, и республиканское телевидение, и ряд новостных каналов в приоритете, но телевидению надо прикладывать еще больше усилий, чтобы в этой конкурентной борьбе выживать.
Большинство населения крайне негативно воспринимает политику соседей по отношению к нашей стране
Ольга Коршун:
В целом как вы оцените результаты вот этого масштабного социсследования? О чем они говорят? Какие тенденции выделяют в нашем обществе?
Николай Мысливец:
Данное исследование свидетельствует о том, что можно говорить и о продолжающемся укреплении доверия институтам государственной власти, государственному управлению. Мы видим, что объективно большинство населения крайне негативно воспринимает ту политику, которую проводят по отношению к нашей стране наши соседи, к сожалению. И ценность подобного рода мониторинга еще в том, что это не только информация для размышления, для рассуждения, для научных в том числе каких-то даже открытий, это информация, которая должна быть основой в проведении той политики, кадровой политики, политики в работе с населением, политики на местах, которую наше государство в последнее время проводит гораздо более активно. И позиция тех, кто пока не определился со своим мнением, позиция тех, кто выбрал вариант «затрудняюсь ответить на вопрос», – они, в принципе, абсолютно закономерны, они имеют место быть. Потому что те вопросы, которые мы здесь рассмотрели, анализировали, действительно сложные. Они для анализа, для того, чтобы дать ответы на них, предполагают не только уровень личной заинтересованности, но и уровень определенной подготовки, уровень компетентности. Поэтому работать с молодежью, со студенческими группами, школьными коллективами, трудовыми коллективами, опираясь на полученную информацию, можно и жизненно необходимо.
Доверие Президенту выросло более чем на 5 %. Доктор философских наук рассказала о тенденциях в белорусском обществе.