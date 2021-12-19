Как белорусы относятся к смертной казни и нужен ли нам референдум по Конституции? Мысливец о социсследовании

Новости Беларуси. Что у белорусов на душе? На неделе результатами масштабного исследования поделились социологи. В опросе участвовали более 10 тысяч человек, и это своеобразный рекорд для нашей страны. Но важно не только количество. На вопросы отвечало экономически активное население. То есть те, кто формирует наш общий кошелек. А еще ответы получали из первых уст. Это поможет написать достоверную картину нашего бытия. О результатах этого социсследования поговорим с экспертами. В студии программы «Неделя» на СТВ Николай Мысливец, директор Института социологии НАН, и Светлана Винокурова, доктор философских наук, профессор. Отношение к участию в таких исследованиях положительное Ольга Коршун, СТВ:

Поделитесь наблюдениями. Как вообще люди реагировали на предложение поучаствовать в таком опросе?

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Как правило, всегда отношение к участию в таких исследованиях скорее положительное, позитивное. И мы с вами понимаем прекрасно (собственно говоря, полагаю, что и наши респонденты понимают) важность участия в таких мероприятиях. Поэтому каких-то проблем коммуникативного плана здесь никаких не было. Выборка была репрезентативной. Опрашивалось экономически занятое население. И поэтому, комментируя результаты данного опроса, мы будем говорить о соответствующих распределениях мнений, которые характеризуют те позиции, которыми делились именно люди работающие, люди, имеющие определенное сформированное представление о происходившем ранее, о происходящим сейчас.

Ольга Коршун:

Еще важные темы, которые были затронуты в опросе, – это референдум и изменения в Конституции. Тоже большинство согласно принять участие в референдуме по изменениям в Конституции. О чем говорит эта информация? То есть что в нашем обществе есть запрос на какие-то изменения и что решение о проведении референдума было принято вовремя, возможно?

Николай Мысливец:

В стремлении принять участие в референдуме более 60 %. Обратим внимание на затруднившихся ответить и на неопределившихся с ответом. Я продолжил бы свой тезис. Опять же, необходимо продолжать ту работу, которая у нас в обществе сейчас происходит. Проводятся дискуссионные площадки, встречи в трудовых коллективах. Эту работу активно проводят и наши средства массовой информации. В комплексе это, полагаю, принесет эффект. И за этой ситуацией, в частности, социологи будут следить, интересоваться этой ситуацией дальше. Но что касается предполагаемых изменений, интересуют вопросы социальной безопасности, интересует сохранение существующей политики, существующих направлений приоритетных. Это все находит отражение в новом проекте Конституции. Поэтому желание принять участие в референдуме абсолютно оправдано.

Телевидению надо прикладывать еще больше усилий, чтобы в этой конкурентной борьбе выживать Ольга Коршун:

Следующий вопрос и следующие результаты – что бы вы хотели изменить в действующей Конституции? Интересно, я обратила внимание, что все, что у нас сегодня есть: сохранение гарантий безопасности, то есть мир и безопасность, социальная направленность, социальное ориентирование государства – это все у нас, в принципе, есть. Так что хотим изменить в итоге? Николай Мысливец:

Интересно обратить внимание на те позиции, которые представлены здесь, на данном слайде, внизу. Обратите внимание, с определенной периодичностью возникает вопрос – насколько целесообразно сохранять смертную казнь или отменять смертную казнь? Это мнение экономически занятого населения, мнение людей. И, собственно говоря, отмена смертной казни – за эту позицию высказалось менее 7 %. Опыт тех ценностей, того уклада жизни, который сформирован в западной Европе, либерализация образа жизни – число приверженцев, по сути дела, минимально. Может быть, превышает ту же самую статистическую погрешность. Когда мы разрабатывали инструментарий, думали, нам кажутся само собой разумеющимися те социальные гарантии сохранить. Но в итоге решили, что целесообразно включить этот вопрос в анкету. И видим, что как пример, подтверждающий ориентацию нашего государства, нашей политики на сохранение социальной гарантии, вот это, пожалуй, самая востребованная позиция. А все, что касается политических партий, передачи больших прав органам местного самоуправления, – очевидно, в этом нет особой заинтересованности.

Ольга Коршун:

Ну и самый, наверное, интересный опрос для меня как для журналиста: откуда вы получаете информацию о происходящих в стране событиях? Так вот, республиканское телевидение и интернет-СМИ идут рука об руку. Хотя нас многие упрекали и упрекают в том, что телевидение уже умирает, никто нас не смотрит. Николай Мысливец:

Даже на основании такого распределения мнений я думаю, что можно, безусловно, делать вывод, что и традиционное телевидение, и традиционная печатная пресса будут жить и будут жить еще долго, будут жить, наверное, ровно столько, сколько среди нас будут люди, заинтересованные в том, чтобы получать информацию из различных источников информации, из различных каналов. Несмотря на то, что, действительно, и республиканское телевидение, и ряд новостных каналов в приоритете, но телевидению надо прикладывать еще больше усилий, чтобы в этой конкурентной борьбе выживать. Большинство населения крайне негативно воспринимает политику соседей по отношению к нашей стране Ольга Коршун:

В целом как вы оцените результаты вот этого масштабного социсследования? О чем они говорят? Какие тенденции выделяют в нашем обществе?